新北市音樂劇節找來台南人劇團 台美共製外百老匯劇碼

2019-08-16 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「2019新北市音樂劇節」將在9月登場，一路持續到明年1月。新北市文化局今年邀請「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任音樂劇節的總策展人，有音樂劇年輕演員的培育，及台美共製外百老匯搖滾音樂劇的整體策畫。呂柏伸表示，「建立台灣的音樂劇產業還有很長的路要走」。

新北市文化局表示，新北市音樂劇節自2016年開始辦理，在新北市藝文中心紮營成音樂劇發展基地，希望成為亞洲音樂劇不可或缺的平台。

文化局表示，除了9月爵士音樂劇「第十二夜」、10月台美共製搖滾音樂劇「tick, tick...BOOM！」兩檔大型演出，也邀請「躍演」、「愛樂劇工廠」及「再一次拒絕長大劇團」在11月後帶來原創的音樂劇演出。另也有「新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」、「台灣音樂劇面面觀論壇」，培育更多音樂劇人才。

9月先開眼的「第十二夜」是改編自莎士比亞的爵士音樂劇，台南人劇團將劇本原時空移植到1930年代老上海，透過這座歌舞昇平的城市歡娛，展現劇中角色為愛瘋狂的種種行徑。主要演員請來台灣線上最受歡迎的音樂劇演員凱爾、周定緯、劉廷芳、買黛兒‧丹希羅倫等，現場演奏則由五月天演唱會御用的哈管幫樂團擔綱。

10月登場的「tick, tick...BOOM！」是美國紐約外百老匯經典搖滾音樂劇，首次授權在台灣製作演出。百老匯知名導演Darren R. Cohen親自來台執導，百老匯演員Matthew Bauman將和台灣知名演員倪安東和劉廷芳同台演出，現場搖滾樂團。是編劇暨詞曲創作Johnathan Larson的自傳性搖滾音樂劇，描寫面對30歲人生關卡時，如何誠實面對現實與夢想間的拉扯與焦慮。