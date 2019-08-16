一日志工 OS桑阿松親子檔為舊玩具尋找第二個家

2019-08-16 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



玩具在許多人童年扮演重要角色，但隨著年紀漸長，終有離開的一天，為了讓舊玩具有新價值，民政局本期《保庇新北市》特別邀請OS桑阿松(紀竣崴)親子檔，與板橋和平里長李蔡春花及社區小朋友，來到新北市玩具銀行物流中心當一日志工，希望所整理的舊玩具可以成為有緣人的新寶貝。

民政局長柯慶忠表示，為賦予舊玩具新生命，市府成立「新北市玩具銀行」，透過玩具物流中心、行動玩具車、「玩聚窩」，讓回收玩具可以全齡共玩、重新再利用。另外，許多里辦公處也將里民捐贈的玩具整理後分送給喜歡的小朋友，伴隨孩子快樂童年。

玩具銀行物流中心組長方紹宇表示，玩具銀行是104年民眾捐出台灣彩券頭獎善款給新北市政府做公益，部分經費由台灣玩具圖書館協助成立「玩具銀行」，推廣全齡共玩、環保回收等核心價值，並結合「玩具物流中心」、「行動玩具車」、「玩聚窩旗艦店」的服務模式充實新北市家庭托育資源。

其中，玩具物流中心兼具玩具回收、匯集、倉儲、清洗、分類、修理、分送、志工培力等多重功能，行動玩具車則以「移動式玩具館」的概念，將玩具送到全市29區各偏鄉，提供親職教育及全齡共玩活動。

知名行腳節目《食尚玩家》阿松和孩子們及板橋區和平里長李蔡春花與社區小朋友當一日志工，將回收回來的二手玩具，經過初步篩檢、分類，再用抹布清潔後噴上「普力」消毒後上架。整個過程，大人抒壓又療癒，孩子們第一次看到這麼多玩具也工作得很帶勁，最後每個人還可以選一個玩具當紀念品。

除了玩具銀行，許多里辦公處也將回收的舊玩具再利用，尤其板橋區和平里的玩具回收名氣響亮，吸引不少鄰里長來觀摩，在李蔡春花里長的帶領和號召下，里民們家中如果有舊玩具，都會送來資收站，經過初步篩選整理，就放進李蔡春花特別準備的開放式櫃子，小朋友只要喜歡的都可以帶回家玩。