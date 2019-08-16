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板橋臺藝大周邊變文青 綠色廊道8月17日全區開放

2019-08-16 15:02聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府繼今年1月完成「板橋府中456空間改造計畫」改善捷運府中地區公共空間，為持續推動板橋地區都市環境再造，接續啟動板橋臺藝大周邊改造工程案，提供周邊學生更友善的人行空間。

城鄉發展局局長黃一平表示，板橋臺藝大周邊空間改造範圍從臺藝大校門至南雅西路路口沿線全長約1公里，周邊為板橋重要的學區，原路段並無足夠人行道且有許多公共設施阻隔，對於行人並不友 善，學生上下學必須行走於道路上險象環生。

黃一平表示，市府與臺灣藝術大學及大觀路郵局攜手合作推倒圍牆，透過校園空間退縮提供市民作街角廣場、人行空間使用，部分路段因受限道路寬度及鄰房限制，無法施作人行道，也採用標線行人行道予以改善，改善後可提供最深可達6至8公尺的開放空間。

新北市城鄉局表示，為推動板橋臺藝大周邊改造工程案，透過臺灣藝術大學、大觀路郵局、板橋區公所及城鄉發展局跨機關合作，從去年11月動工，已在今年8月陸續驗收成果，終於在8月17日起開放全區人行步道，走在大觀路上不再與車爭道，大幅改善車行地下道周邊人行空間不足問題。透過校園退縮、圍牆及違章拆除，提供民眾一條充滿生機又安全的景觀步道，並藉由校園綠蔭、巷弄空間吸引各年齡層前往臺藝大周邊活動。

城鄉局長黃一平表示，市府與臺灣藝術大學及大觀路郵局攜手合作推倒圍牆，透過校園空間...
城鄉局長黃一平表示，市府與臺灣藝術大學及大觀路郵局攜手合作推倒圍牆，透過校園空間退縮提供市民作街角廣場、人行空間使用。圖／新北市城鄉局提供
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城鄉局長黃一平表示，市府與臺灣藝術大學及大觀路郵局攜手合作推倒圍牆，透過校園空間...
城鄉局長黃一平表示，市府與臺灣藝術大學及大觀路郵局攜手合作推倒圍牆，透過校園空間退縮提供市民作街角廣場、人行空間使用。圖／新北市城鄉局提供
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城鄉局表示，8月17日起開放全區人行步道，民眾走在大觀路上不再與車爭道，大幅改善...
城鄉局表示，8月17日起開放全區人行步道，民眾走在大觀路上不再與車爭道，大幅改善車行地下道周邊人行空間不足問題。圖／新北市城鄉局提供
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