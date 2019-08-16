親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

#FreeHK：香港已失主場 金融人聲援反送中

怎麼辦到的？幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

侯友宜與新北在地團隊有約 交流地方創生經驗帶動發展

2019-08-16 12:44聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市農業局昨邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、金山等區10組地方創生團隊，與市...
新北市農業局昨邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、金山等區10組地方創生團隊，與市長侯友宜喝下午茶分享返鄉創業心得，鼓勵更多青年投入家鄉創業。圖／新北市農業局提供
分享
新北市農業局昨邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、金山等區10組地方創生團隊，與市長侯友宜喝下午茶分享返鄉創業心得，鼓勵更多青年投入家鄉創業。市府表示，透過此場分享會，除了對返鄉努力的青年表達感謝，市府規劃包含新創生等多面向，重新打造新北市品牌。希望後續透過各局處的努力，解決青年返鄉遇到的問題。

侯友宜表示，新北市的幅員廣大，有好山好水，城鄉發展的差異使得偏遠地區人口往都市集中。除了對這群返鄉努力青年表達感謝及尊敬外，也要透過各局處共同努力解決青年返鄉遇到的問題，地方創生就是創造安居樂業的生活環境。市府當後盾跟大家一起拼，創造美好生活的未來。

會中各團隊分享理念及未來規劃藍圖。石碇深耕3年多的菇農葉家豪，分享自身經驗，以企業認養方式，打造公益螢火蟲書屋，成功將「志業」漸轉為穩定收入的「職業」，帶動當地就業機會。

13年前創立甘樂文創的林峻丞，打造三峽「文創。工藝。社區。公益」聚落平台，三峽傳承六代製茶的李昌峻一家人，透過契作、整合行銷將三峽有機碧螺春賣到全世界。

坪林創生隊陳偉毅、鍾正全以及坪林茶青協會白俊育、翁治源、詹承德、鄭祐昇，結合金瓜三號蔡威德、林歷洲等在地青農結合製茶工藝、旅遊體驗擦亮坪林百萬冠軍茶鄉招牌。

金山汪汪地瓜園賴家華及寧靜香草園王御庭透過開發甘藷加工品、整合食農體驗帶動金山甘藷價值；台灣在地安老推廣協會理事長呂子煒則是整合長照、醫療、社區資源，打造自給自足在地安老新模式；貢寮李勝興復育貢寮鮑，重現東北角九孔風華。

農業局表示，新北有許多返鄉接棒青年，發揮新創意新思維，不僅維持了特色產業，並帶動地方發展。未來持續透過連結公部門資源，提供包含地方創生團隊通路、行銷、設計等協助，接通路也接地氣。

坪林創生隊陳偉毅、鍾正全以及坪林茶青協會白俊育、翁治源、詹承德、鄭祐昇，結合金瓜...
坪林創生隊陳偉毅、鍾正全以及坪林茶青協會白俊育、翁治源、詹承德、鄭祐昇，結合金瓜三號蔡威德、林歷洲等在地青農結合製茶工藝、旅遊體驗擦亮坪林百萬冠軍茶鄉招牌。圖／新北市農業局提供
分享

侯友宜創業

相關新聞

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

新店區廣興里87戶接飲自來水 工程預計11月完工

2019-08-16 12:04

新北勞工局出新招 玩遊戲抽氣炸鍋了解政策

2019-08-16 11:42

他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31

北海岸情侶裝、婚紗見證愛情 送50組度假酒店住宿

2019-08-16 09:31

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16

租金補貼 單身未40歲也可申請

2019-08-16 00:02

隔壁福星社宅要動工 西寧國宅改建露曙光？

2019-08-15 23:58

人造「陰陽海」… 石門整治溪流 黄泥入海流

2019-08-15 23:58

淡水23年懸念 藍天市場荒廢工地 下月起回填

2019-08-15 23:37

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

北市紅綠燈擬設UPS不斷電系統 斷電也能正常運作

2019-08-15 23:11

北市爛路修復落漆 議員促徹查

2019-08-15 23:08

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

北美館擴建案環評 二度因資料不夠完整卡關

2019-08-15 19:32

淡水廢棄23年工地水坑 侯友宜視察9月回填

2019-08-15 18:47

汐止鄰長滿滿愛心 送餐服務獨老好感激

2019-08-15 18:47

蘆洲國小舊教室改建廚房 可供餐3,500人

2019-08-15 18:46

金山公所普渡分三地點 祈求民眾滿滿平安

2019-08-15 18:46

女導演追夢 「人生劇本自己就是主角」

2019-08-15 18:27

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

新北推「青春山海線」 打造淡水到三貂角旅遊線

2019-08-15 17:41

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

單身、婚育租屋補貼9月開跑 新北市有4899個名額可申請　

2019-08-15 15:54

影／中元普度 侯友宜在乖乖上寫這3句話祈求平安

2019-08-15 14:46

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

台灣燈會亮了！藍綠互叫陣要大學姐、林佳龍道歉

2019-08-15 13:25

石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34

電線桿接頭熔解迸出火花！台電急斷電影響33戶

2019-08-15 10:38

批柯任期第5年路仍鋪不平 游淑慧：問題在管理

2019-08-15 10:23

議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59

挑戰極端氣候 他們堅守老欉種出第一名水果

2019-08-15 07:45
看更多

熱門文章

新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59

台中停水最長46小時 旅館業：這是文明國家嗎？

2019-08-15 13:57

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

嘉市漁市場普度法會 海濤語出驚人「放生蟒蛇」　　

2019-08-15 16:31

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09

悠遊卡、借閱證2卡合一 新竹縣推2萬張供民眾免費申辦

2019-08-15 14:48

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

國內首創佛珠與一卡通結合 北港武德宮「珠運通」上市

2019-08-15 15:55

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

影／普度超澎湃！100餘頭全豬、1000餘桌供品

2019-08-15 17:22

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28

賞高美溼地夕照 末班公車往後延

2019-08-15 15:09

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

指示員警巡工地挨轟 高市警：局處相互支援

2019-08-15 16:21

桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05

「嚇到腿軟」六龜土石流狂瀉 夫妻外出購物逃過一劫

2019-08-15 15:42

桃園鐵路地下化破千億元 鄭文燦爭取分攤比例比照高雄

2019-08-15 17:15

北港普度水果山 民眾瘋狂搶成一團就為吃平安

2019-08-15 19:25

中元節變「乖乖」創意競賽 黃敏惠：大家都乖乖

2019-08-15 14:53

勞動部前部長陳雄文 明正式接任高雄市副市長

2019-08-15 15:08

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top