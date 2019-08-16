侯友宜與新北在地團隊有約 交流地方創生經驗帶動發展

2019-08-16 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市農業局昨邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、金山等區10組地方創生團隊，與市長侯友宜喝下午茶分享返鄉創業心得，鼓勵更多青年投入家鄉創業。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 新北市農業局昨邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、金山等區10組地方創生團隊，與市長侯友宜喝下午茶分享返鄉創業心得，鼓勵更多青年投入家鄉創業。市府表示，透過此場分享會，除了對返鄉努力的青年表達感謝，市府規劃包含新創生等多面向，重新打造新北市品牌。希望後續透過各局處的努力，解決青年返鄉遇到的問題。

侯友宜表示，新北市的幅員廣大，有好山好水，城鄉發展的差異使得偏遠地區人口往都市集中。除了對這群返鄉努力青年表達感謝及尊敬外，也要透過各局處共同努力解決青年返鄉遇到的問題，地方創生就是創造安居樂業的生活環境。市府當後盾跟大家一起拼，創造美好生活的未來。

會中各團隊分享理念及未來規劃藍圖。石碇深耕3年多的菇農葉家豪，分享自身經驗，以企業認養方式，打造公益螢火蟲書屋，成功將「志業」漸轉為穩定收入的「職業」，帶動當地就業機會。

13年前創立甘樂文創的林峻丞，打造三峽「文創。工藝。社區。公益」聚落平台，三峽傳承六代製茶的李昌峻一家人，透過契作、整合行銷將三峽有機碧螺春賣到全世界。

坪林創生隊陳偉毅、鍾正全以及坪林茶青協會白俊育、翁治源、詹承德、鄭祐昇，結合金瓜三號蔡威德、林歷洲等在地青農結合製茶工藝、旅遊體驗擦亮坪林百萬冠軍茶鄉招牌。

金山汪汪地瓜園賴家華及寧靜香草園王御庭透過開發甘藷加工品、整合食農體驗帶動金山甘藷價值；台灣在地安老推廣協會理事長呂子煒則是整合長照、醫療、社區資源，打造自給自足在地安老新模式；貢寮李勝興復育貢寮鮑，重現東北角九孔風華。