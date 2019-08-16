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新店區廣興里87戶接飲自來水 工程預計11月完工

2019-08-16 12:04聯合報 記者江婉儀╱即時報導

廣興路部分區域雖然有自來水管線經過，但里民住家分散，接飲自來水的費用高，多數居民...
廣興路部分區域雖然有自來水管線經過，但里民住家分散，接飲自來水的費用高，多數居民無力負擔，不得不以山澗溪水作為平日民生用水。圖／新北市水利局提供
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新北市水利局今年5月與臺北自來水事業處協助辦理自來水延管工程，預計在今年11月完工，近百戶里民使用自來水，終於不再是夢想。水利局多次會同廣興里辦公處，辦理自來水延管及遭遇困難說明會，請臺北自來水事業處現場向民眾解說接水申請流程，並請延管接水戶儘速僱請合格水電商，延管工程預計在今年9月下旬開工，工期二個月，完工後自來水申請戶皆可飲用自來水。

新店區廣興里位於新店溪燕子湖畔，山明水秀，景物怡人，其中廣興長福巖清水祖師廟創建於1863年，歷史悠久，是當地居民信仰中心，環繞著祖師廟，已逐漸發展為聚落。

水利局表示，一般民眾想要用水，打開水龍頭，便宜乾淨的自來水嘩啦啦傾瀉而下，但新店區廣興里因位處新店溪青潭水質水量保護區，各種開發長期受到嚴格限制，居民經濟發展也受到影響。

廣興路部分區域雖然有自來水管線經過，但里民住家分散，接飲自來水的費用高，多數居民無力負擔，不得不以山澗溪水作為平日民生用水。近年來極端氣候影響，溪水水源漸漸不足，且有大腸桿菌過高的疑慮，為協助民眾接飲安全可靠、水質無虞的自來水，水利局107年5月起會同廣興里辦公處，徵詢民眾接飲自來水需求，並在108年爭取中央補助預算990萬元，辦理廣興里自來水延管工程。

水利局表示，廣興里自來水延管完工後，清水祖師廟周圍住戶屆時皆可供應自來水，可確保在枯水期之水量無虞，且在臺北自來水事業處供水下，水質經過認可保證，可安心飲用。

新北市水利局今年5月與臺北自來水事業處協助辦理自來水延管工程，預計在今年11月完...
新北市水利局今年5月與臺北自來水事業處協助辦理自來水延管工程，預計在今年11月完工，近百戶里民使用自來水，終於不再是夢想。圖／新北市水利局提供
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