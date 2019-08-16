北海岸情侶裝、婚紗見證愛情 送50組度假酒店住宿

2019-08-16 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北海岸景點石門婚紗廣場。圖／北觀處提供 分享 facebook 交通部北觀處舉辦「浪漫白沙灣，沙灘生活節，8月31、9月1日登場，活動有沙灘泡泡足球、戶外不插電音樂表演、園遊會。特別的是，為推廣白沙灣浪漫景點，推出「打卡送住宿」的活動，符合條件民眾，只要穿著婚紗或情侶裝在8月23日前到北海岸的白沙灣、淺水灣、石門婚紗廣場等7處景點打卡拍照上傳，就有機會免費獲北海岸知名度假酒店住宿券，限量50組。

北海岸風光明媚，其中可戲水、賞景的白沙灣更是知名浪漫景點，北觀處推廣北海岸旅遊，擁有多處適合拍攝婚紗的浪漫景點，都是年輕男女拍照打卡熱點。

北觀處說，只要符合情侶、1年內結婚之新人或是銀髮族夫妻（1人須65歲以上），穿著婚紗或情侶裝在8月23日前到北海岸的白沙灣、淺水灣、石門婚紗廣場、老梅迷宮、富貴角燈塔、石門洞或麟山鼻七處景點，選一處打卡拍照上傳，就有機會免費獲得北海岸知名度假酒店住宿券，（限量50組抽籤決定），網路報名網址。

此外，獲選的50對情侶、新人或銀髮族，如果參加8月31日白沙灣「白沙灣愛情見證儀式」，可獲頒愛情見證紀念狀、伴手禮及情侶裝一套，還有專業攝影師以白沙灣夕陽為背景，免費為參加者拍照並附上相框。

好康還不僅如此，大聲公競賽第1名可獲5000元獎金，現場再抽1萬元旅遊基金，北觀處晚上還提供參加者免費沙灘露天晚宴，享受在星光及海風吹拂下的浪漫晚餐，參加者當天如使用住宿券更加碼升格海景套房免費住一晚（限量10組抽籤決定）。

8月31、9月1日兩天，首次舉辦熱鬧有趣的「沙灘泡泡足球」趣味競賽，分成「親子組」與「成人組」，3人一組，親子組報名資格9歲以上（含9歲），15歲以下（含15歲），成人組報名資格超過15歲以上（不含15歲）可報名，為推廣大家參與，每組進行一場比賽，勝者可獲得100元園遊券及精美小禮，敗者可獲得50元園遊券，皆可於當日活動使用，報名可採網路報名。