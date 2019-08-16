他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市政府金山區公所為推廣金山優質甘藷舉辦金山甘藷王競賽。圖／金山區公所提供 分享 facebook 新北市政府金山區公所為推廣金山優質甘藷舉辦金山甘藷王競賽，分為甜度、重量及造形三組。甜度組第一名為農友劉軒宗種植的甘藷，甜度高達11.27度，評審誇讚相當於西瓜的甜度；重量組由陳慶和以1130公克獲得第一名；造形組則由高文恭以麻花型式甘藷勝出。

這項比賽在昨天展開，金山區長陳國欽說，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造形組，其前三名得主將在明天金山甘藷季主活動會場，由新北市市長侯友宜親自頒獎表揚。而造形組入選與重量組優勝甘藷皆會在主活動會場中展出。

新北市政府農業局大力推動甘藷越冬計畫，有在地藷苗品質保證並讓在地農友有良性切磋的活動體驗，採用當季及當令的甘藷，配合本年度的金山甘藷季活動，金山區公所更於事前擴大宣傳，力邀農友以金山在地栽種的甘藷來參加評選，今年投件參與競賽的甘藷數量更是歷年以來最多的一次，市府農業局及金山公所表示，希望藉由此次競賽來提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產品。

重量組第一名1130公克、第二名1010公克、第三名1000公克；造形組第一名麻花型式甘藷；甜度組競賽，以儀器精準測量，打成泥後以甜度計測試，第一名甜度高達11.27度，評審誇讚相當於西瓜的甜度。

另外，「2019新北健康三寶－金山甘藷季」明天起一連兩天，「焢窯樂一夏」現場規畫一系列精采活動，除活動主軸千人焢窯外，更特別安排摸彩抽大獎、甘藷知識王闖關等系列活動；而於8月22日至8月23日在捷運府中站板橋農會旁，及8月24日至8月25日在台北希望廣場，更有連續4天的農特產聯合促銷展售。