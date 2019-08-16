親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

豪雨狂炸！彰化四處淹水 民眾一夜驚恐

高人指點韓國瑜？國防團隊找來夢幻3人 不怕抹紅了

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16聯合報 記者吳志雲╱即時報導

一年一度、 樂迷引頸期盼的2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」將於8月30日(周五)至9月1日 (周日)，在貢寮福隆海水浴場連續三天搖滾開唱。

國內超強卡司包括重量級壓軸演出團體，頑童MJ116、三屆海洋大賞得主MATZKA&Di Hot、圖騰及BOXING組成的「原來如此」、吳青峰及麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等知名表演團體，再加上來自日本、韓國、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、瑞士等七組跨國際獨立樂團，及最終十強對決爭奪海洋獨立音樂大賞。

海祭三大舞台總共87組表演團，在這三天內將聯合狂熱搖滾演出，表演現場也將展出以音樂夢想為藍圖的天幕藝術裝置，讓樂迷們感受聽覺及視覺的雙重震撼。今年的貢寮國際海洋音樂祭現場共設置了「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台，讓樂迷們聽好又聽滿。

首先，鄰近海邊雄偉壯觀的「冒險台」，伴隨著五光十色的主舞台氣勢，將邀請到國內外炙手可熱的知名演出團體，包括壓軸的頑童MJ116、吳青峰以及麋先生、化學猴子、八三夭、夕陽武士、美秀集團、Mafana、老王樂隊、Tizzy Bac等，還有來自泰國的Big Ass、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐等超夯表演團體演出。

主舞台另一個特別表演，便是邀請了三組曾獲得海洋音樂大賞的團體，包括第六屆圖騰，第十屆MATZKA&DI HOT及第12屆BOXING，組成「原來如此」樂團，以「原」代表原創及原住民原創音樂獨立精神，三大天團以二套鼓加上五把電吉他、一把木吉他、三把貝斯、15支麥克風同時上場，將創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣記錄，而最受矚目的最終十強對決的海洋獨立音樂大賞也會在「冒險台」進行，精彩可期。

除了主舞台的超強卡司陣容外，「自由台」將邀請到知名的台客電力公司與羅百吉，I Mean Us及來自新加坡.gif、日本Jyocho、韓國LiveYubin、日本Lite、馬來西亞Arvan等熱情演出，讓樂迷們可感到不同音樂激盪出的聽覺震撼。該區還有一項特別表演，莫過於8月31日由15位頂尖DJ群接力合作演出的超狂電音派對，這絕對是一場別具噱頭的音樂饗宴。

至於「漁船台」則提供小海祭三組優勝大專院校樂團及樂團新秀們表演，校園小海祭團體將首次在海祭現場對外登台表演，象徵著校園搖滾精神也在海祭萌芽。

「自由台」區除了國內外團體演出外，舞台設計更是一大亮點。以特殊的球型發光舞台，搭配由國際知名藝術大師兼活動藝術總監李明道Akibo、裝置藝術家-燚人設計楊禮瑋及英國Blaine Whiteley，三位大師聯手跨國設計象徵獨立原創音樂夢想的天幕藝術裝置，以追求音樂夢想為藍圖及理念，就像是一場華麗的冒險，讓參與海祭音樂盛典的民眾們，徜徉在美麗又炫目繽紛的天幕下，隨著音樂恣意搖擺。

今年海祭活動共收到146名音樂新秀報名，創作曲風更橫跨不同多元風格，海祭評審團選出30強在這三天大展身手，最後勝出十強進入8月30(周五)、31(周六)及9月1(周日)三天壓軸登場的貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」進行決賽，奪下獨立音樂創作者夢想的海洋旗。

目前入圍30強名單包括Chick en Chicks、Ka-silaw鹹豬肉樂團、mr.Why、Overtone、Purr、Siàu-lú Khah-lah(少女卡拉)、Umi、小老鷹樂團、永喬、白頻率White Frequency、老破麻Old Slut Distortion、行草樂團、你我U&I、夜空下的人、雨國、青原F.I.D.A.、既定印象、島嶼、吉爾夫、桑諾斯Somnus、消波塊樂團、破繭而出、問題總部、荷爾蒙少年HormoneBoys、魚條樂團、鹿角樂團、尋找尼歐Finding Neo、煙雨飄渺 Rain of Sorrow、遊樂 Amuse、謎路人Way of Puzzle等。

海祭初賽結束後，為貢寮海祭暖身的「淡水漁人舞台-夏日原創音樂」(至8月25日)一系列音樂性活動也已開跑，包括當紅樂團茄子蛋、甜約翰、BOXING等共78組樂團將聯合開唱，為終極上場的「貢寮國際海洋音樂祭決賽」拉開序幕。

更多2019「新北市河海音樂季」相關訊息請上：

➢2019新北市河海音樂季官網http://hohaiyan.ntpc.gov.tw

➢新北市觀光旅遊網http://tour.ntpc.gov.tw/

➢新北旅客臉書Facebook粉絲團 http://www.facebook.com/ntctour

➢淡水漁人舞台粉絲團https://www.facebook.com/fisherman.stage／

新北市貢寮國際海洋音樂祭是樂迷每年夏季不容錯過的重要活動。 新北市政府／提供
新北市貢寮國際海洋音樂祭是樂迷每年夏季不容錯過的重要活動。 新北市政府／提供
分享

樂團貢寮

相關新聞

北市爛路修復落漆 議員促徹查

2019-08-15 23:08

租金補貼 單身未40歲也可申請

2019-08-16 00:02

隔壁福星社宅要動工 西寧國宅改建露曙光？

2019-08-15 23:58

人造「陰陽海」… 石門整治溪流 黄泥入海流

2019-08-15 23:58

淡水23年懸念 藍天市場荒廢工地 下月起回填

2019-08-15 23:37

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

北市紅綠燈擬設UPS不斷電系統 斷電也能正常運作

2019-08-15 23:11

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

北美館擴建案環評 二度因資料不夠完整卡關

2019-08-15 19:32

淡水廢棄23年工地水坑 侯友宜視察9月回填

2019-08-15 18:47

汐止鄰長滿滿愛心 送餐服務獨老好感激

2019-08-15 18:47

蘆洲國小舊教室改建廚房 可供餐3,500人

2019-08-15 18:46

金山公所普渡分三地點 祈求民眾滿滿平安

2019-08-15 18:46

女導演追夢 「人生劇本自己就是主角」

2019-08-15 18:27

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

新北推「青春山海線」 打造淡水到三貂角旅遊線

2019-08-15 17:41

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

單身、婚育租屋補貼9月開跑 新北市有4899個名額可申請　

2019-08-15 15:54

影／中元普度 侯友宜在乖乖上寫這3句話祈求平安

2019-08-15 14:46

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

台灣燈會亮了！藍綠互叫陣要大學姐、林佳龍道歉

2019-08-15 13:25

石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34

電線桿接頭熔解迸出火花！台電急斷電影響33戶

2019-08-15 10:38

批柯任期第5年路仍鋪不平 游淑慧：問題在管理

2019-08-15 10:23

議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59

挑戰極端氣候 他們堅守老欉種出第一名水果

2019-08-15 07:45
看更多

熱門文章

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18

新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59

台中停水最長46小時 旅館業：這是文明國家嗎？

2019-08-15 13:57

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

嘉市漁市場普度法會 海濤語出驚人「放生蟒蛇」　　

2019-08-15 16:31

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09

悠遊卡、借閱證2卡合一 新竹縣推2萬張供民眾免費申辦

2019-08-15 14:48

雲縣府打造「古坑溝子埧產業園區」 將創造180億產值

2019-08-15 12:04

罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01

影／普度超澎湃！100餘頭全豬、1000餘桌供品

2019-08-15 17:22

國內首創佛珠與一卡通結合 北港武德宮「珠運通」上市

2019-08-15 15:55

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

平鎮警多處路段執行測速 用路人請勿心存僥倖

2019-08-15 11:10

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34

老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28

賞高美溼地夕照 末班公車往後延

2019-08-15 15:09

指示員警巡工地挨轟 高市警：局處相互支援

2019-08-15 16:21

議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59

苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51

中元節變「乖乖」創意競賽 黃敏惠：大家都乖乖

2019-08-15 14:53

勞動部前部長陳雄文 明正式接任高雄市副市長

2019-08-15 15:08

「嚇到腿軟」六龜土石流狂瀉 夫妻外出購物逃過一劫

2019-08-15 15:42

桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top