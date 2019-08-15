淡水23年懸念 藍天市場荒廢工地 下月起回填

2019-08-15 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



新北市淡水區鄧公國小前荒廢23年的藍天市場工地，已成為都市發展毒瘤，市府與建商多次協商，決定9月起回填，預計年底完成，日後再研議如何開發。市長侯友宜勘查發現工地裡蓄滿水、鋼骨鏽蝕，附近居民對公共安全、衛生都有疑慮，如今總算解決。

市府工務局表示，廢棄工地位在淡水學府路及水源路交叉口，1994年由前淡水鎮公所與藍天建設依「台灣省獎勵興辦公共設施辦法」簽定興建超級市場，隔年取得建築執照。

新北市淡水區藍天市場廢棄工地，居民對公共安全、衛生有疑慮。市府計畫9月起回填，年底前完成。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

建商在開挖地下室後，發生財務周轉及施工違規等問題而被停工，建照2011年逾期失效，淡水區公所在2013年與藍天建設解約，並要求建設公司回填恢復原狀，因建商與包商有私權爭議，導致工程延宕多年，也造成地方居住安全隱憂。

侯友宜昨天現場勘查表示，今年2月他和里長座談，市府專案列管介入協商，歷經半年多努力，終於開花結果，目前私權爭議已定讞，工地將回填，回填計畫提送新北市土木技師公會嚴加審查，確保整體工程品質與安全。

學府里長林文成表示，工地荒廢造成當地極大困擾，長期以來市容骯髒、無人管理，雖然拉起封鎖線，但旁邊就是國小，小學生跑進去也容易，存在很大的公安問題。

幸福里長李佳倩說，上周颱風雖未侵襲新北，但還是有陣風，工地裡的鐵皮鋼梁被吹到亂晃，她在現場要路人遠離，也趕緊通報區長回報情況。未來希望和市府協調設置臨時停車場、樂齡活動空間或做短期綠美化。

經發局市場處表示，藍天市場土地屬私有地，未來如仍有市場開發需求，將鼓勵地主申請獎勵投資開發。城鄉局都市計畫科表示，地主如希望改為其他用途，城鄉局可協助納入都市計畫委員會審議討論。