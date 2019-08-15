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用路人注意！ 夜間路口如虎口 易發生重大交通意外

2019-08-15 20:04聯合報 記者郭頤╱即時報導

現正值暑假，不少年輕人會與朋友相約夜衝，北市交通局呼籲，今年1-7月A1類事故（當場或24小時內死亡）較去年同期有明顯增加，其中以普通重機和行人比例最高，好發於晚間路口，從年齡分析，以18至25歲和65歲以上為多數，民眾應注意夜間路口安全，減速保平安。

交通局交通安全科長彭志文表示，今年初A1事故比例有明顯上升趨勢，到3、4月才較緩和，而外縣市也有類似情形，經分析，今年有許多「非典型事故」，如腦中風導致開車暴衝、騎車自摔、倒車踩錯油門撞死太太等，為此特別加強交安宣導。

根據北市交通警察大隊數據顯示，北市今年1-7月A1類事故有55件，較去年同期增加21件，成長61.8%，死亡人數則從36人增加至55人，其中有12件發生於晚間18至20時。

交大統計，今年截至7月的55件A1類事故中，從車種來看，普通重機佔21件，行人佔20件，大型重機則佔5件，遠高於去年同期，而機車和行人佔A1類事故比例甚至逾八成。

從路段分析，55件A1類事故中，有33件發生於路口處，較去年同期增加11件，肇事原因分別以「尚未發現肇事因素」、「違規轉彎」和「未依規定減速」為大宗，路口處顯然成為事故熱區。

由於夜間的A1類事故共有31件，較去年同期增加11件，彭志文提醒，夜間時段路口處易發生嚴重交通事故，駕駛人應減速慢行、保持安全車距，行人應按標誌、標線行走，並留意路口處的大型車內輪差，以避免憾事發生。

另外彭志文表示，由於年輕機車族和高齡行人佔事故比率高，會經由交通安全守護團、老人共餐聚點和校方等管道，加強道安意識宣導，也強化各處交通工程，並請市警局加強事故熱區執法力道，保障所有用路人安全。 

北市交通局呼籲，夜間路口易發生重大交通意外，民眾務必留意自身交通安全。圖／北市交...
北市交通局呼籲，夜間路口易發生重大交通意外，民眾務必留意自身交通安全。圖／北市交通局提供
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事故重機北市

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