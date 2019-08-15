北美館擴建案環評 二度因資料不夠完整卡關

2019-08-15 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府規畫花53億元擴建市立美術館打造台北當代藝術園區，擴建案今天二度送環保局環評委員會，雖將綠建築目標從銀級提升為黃金級，但包含土方數量與處理、交通衝擊後對策、生態調查、植栽計畫、防災逃生等都有不夠明確詳細或缺乏具體數據等情況，因此遭環評會要求1個月內補充後再審；這也是擴建案第二次因資料不夠周延卡關。

擴建案基地位於北美館南邊、中山北路與民族東路旁，預計興建地上1層、地下2層的美術館二館，總樓地板面積約4.7萬平方公尺，包含展演、停車等空間；擴建案4月首度進入環評時，就因環評說明書缺乏交通影響評估與對策，只寫「後續處理」等情況遭委員會批評不妥。

如今文化局補充案子竣工後，周邊車流假日可能增加129輛車、平日65輛車，每天則約有500到1000人進出美術館園區。但環評委員黃台生表示，竣工後車流約等於增加0.5倍，影響重大，開發單位卻沒進一步改善對策與預估；楊之遠則說，說明書中的廢棄物、減碳量預估數值也應明確估算。

委員陳起鳳表示，基地挖出的土方直接送出很浪費又不環保，應該評估工程所需設法規畫土方暫置區；康世芳則說，開發單位應說明清楚如何計算土方量，對於綠建築標準提高到黃金級，他則給予肯定。

董娟鳴則說，救災規畫依然沒有細節，如施工中、完工後如何逃生避難等；顏秀慧也說，說明書有預估到地震逃生問題，但僅有施工期間，完工營運後卻未見規畫，營運後民眾在地下空間活動，逃生規畫應更細膩。