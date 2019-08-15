北美館擴建案環評 二度因資料不夠完整卡關
北市府規畫花53億元擴建市立美術館打造台北當代藝術園區，擴建案今天二度送環保局環評委員會，雖將綠建築目標從銀級提升為黃金級，但包含土方數量與處理、交通衝擊後對策、生態調查、植栽計畫、防災逃生等都有不夠明確詳細或缺乏具體數據等情況，因此遭環評會要求1個月內補充後再審；這也是擴建案第二次因資料不夠周延卡關。
擴建案基地位於北美館南邊、中山北路與民族東路旁，預計興建地上1層、地下2層的美術館二館，總樓地板面積約4.7萬平方公尺，包含展演、停車等空間；擴建案4月首度進入環評時，就因環評說明書缺乏交通影響評估與對策，只寫「後續處理」等情況遭委員會批評不妥。
如今文化局補充案子竣工後，周邊車流假日可能增加129輛車、平日65輛車，每天則約有500到1000人進出美術館園區。但環評委員黃台生表示，竣工後車流約等於增加0.5倍，影響重大，開發單位卻沒進一步改善對策與預估；楊之遠則說，說明書中的廢棄物、減碳量預估數值也應明確估算。
委員陳起鳳表示，基地挖出的土方直接送出很浪費又不環保，應該評估工程所需設法規畫土方暫置區；康世芳則說，開發單位應說明清楚如何計算土方量，對於綠建築標準提高到黃金級，他則給予肯定。
董娟鳴則說，救災規畫依然沒有細節，如施工中、完工後如何逃生避難等；顏秀慧也說，說明書有預估到地震逃生問題，但僅有施工期間，完工營運後卻未見規畫，營運後民眾在地下空間活動，逃生規畫應更細膩。
由於12名委員都認為北美館擴建案說明書二次送審仍沒完整依前次環評會建議補足內容，一度還討論要以環境影響評估法第13之1條來要求環保局駁回該案開發行為許可申請，最後決定再給一次機會，要求文化局與顧問公司一個月內修正說明書後再審。
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