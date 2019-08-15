女導演追夢 「人生劇本自己就是主角」

2019-08-15 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



紀錄片導演吳靜怡從小父母離異，人生過程中還差點走上不歸路，不過接觸教會後也走路婚姻，遇上原住民賀連華後，決定拍攝名為「再會馬德里」的紀錄片，去年獲得台灣國際女性影展銀獎，吳靜怡的故事也感動許多人。

新北社會局邀請吳靜怡進行分享，社會局長張錦麗說，歷經成長苦難的吳靜怡，卻將各種生命的淬鍊化做創作的泉源，勇敢逐夢令人感佩。吳靜怡則說，或許上帝給她的劇本比較特別，沒想過能感動他人，但也是一種成就。

吳靜怡出生後，因雙親年齡、文化背景差異，導致母親出走她被帶到鄉下跟阿公阿嬤住，在當時鄉下飽受異樣的眼光，有時一個人躲在房間偷哭，父親再婚後她原以為有所改善，沒想到反而過了一對黑暗日子。

吳靜怡說，被後媽視為眼中釘，就連父愛也都沒了，曾想輕生卻看到後媽而卻退，國中時學校曾發生竊盜，她被誤認為小偷，家人卻無動於衷，最後被請到警察局徹底的絕望，但也在這時接觸教會，看到生命的微光。

吳靜怡自嘲從小數學不好，卻考上德明商專財稅科，後來插班考取中原商業設計系，這是第一次抓住夢想，但畢業後在廣告公司上班，最後又辭掉工作，跑去南藝大讀音像紀錄研究所，第一次就拍女同志的故事。

面對家庭、愛情感到無助的吳靜怡，最後以自身母親為題材拍攝影片，也讓她面對現實找到自己的原點，最後接受婚姻和家庭，不過婚後吳靜怡過著相夫教子的生活，直到遇見原住民賀連華後，決心拍賀的攝紀錄片。

賀連華台藝大畢業後考上馬德里皇家舞蹈學院，卻因罹患類風溼性關節炎和未婚生子而中輟，但賀沒辦擊倒也從輪椅上站起來，吳靜怡決定以「再會馬德里」拍攝賀的紀錄片，除申請補助外，還拿房子抵押貸款，最終完成拍攝，