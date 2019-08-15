淡水廢棄23年工地水坑 侯友宜視察9月回填

2019-08-15 18:47 觀天下 記者許端驛/淡水報導



廢棄23年年的藍天市場建案，造成地方安全及衛生問題。市長侯友宜表示，九月開始回填，確保工地環境的安全。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區學府路鄧公國小對面廢棄23年年的藍天市場建案，深不見底的大水坑，許多鋼骨結構廢棄於此，造成地方安全及衛生問題。今(15)日市長侯友宜前往視察，並且表示，經過努力溝通，九月開始回填，並由土木技師專業監督，確保工地環境的安全。

鄧公國小前的「藍天市場建案」1996年開挖地下3層的地基後，因為建商的財務問題，因而停擺，成為6385平方公尺的大池塘，潛藏崩壞危機，影響周邊住宅及學校安全，成為地方23年來難解的問題。

鄧公國小校長謝芳儒更說，附近的鐵皮更會造成學童上下課安全。幸福里長李佳倩也說，過去環境蚊蟲孳生垃圾問題相當困擾，期盼回填後得以解進。

市議員陳偉杰表示，回填工程不只是解決地方居民的大問題，完成後規劃成為停車場更可為地方帶來便利。

淡水區長巫宗仁表示，藍天市場工地為當年藍天建設向淡水鎮公所申請興建市場、住宅共構大樓預定地，但建商開挖地下室後，因財務等問題停工，市府在102年與建商解約，今年初終於協調出解決方法，而區公所為了鄰近住宅安全特別請土木技師鑑定，未來在市府工務局的監督之下，將會從九月即可開始回填工程，讓這廢棄二十多年的大水坑問題，終於得以解決。