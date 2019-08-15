汐止鄰長滿滿愛心 送餐服務獨老好感激

2019-08-15 18:47 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止厚德里鄰長為了關懷行動不便的獨居長輩，還固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止厚德里老人共餐已經邁入第六年，每個星期三午餐的約會，是由一群熱心的鄰長及志工一起買菜煮菜，而為了關懷行動不便的獨居長輩，還派出了鄰長固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。

每個星期三一大早開始從買菜切菜開始，接著炒菜、炸排骨，這一群熱心志工，還有另一個身份，就是厚德里的鄰長，而老人共餐辦了六年，他們就煮了200多餐，最近他們還加入動健康，由佈老志工，一樣也是鄰長的陳國雄帶頭，帶著大家動一動，等會吃飯才吃的多，也更健康，而這頭才忙完，這位鄰長吳枝燕又開始打包，把共餐的菜裝進便當裡，因為，里長派給他另一個任務，要為行動不便的長輩送餐。

厚德里鄰長吳枝燕說，老人共餐已經五、六年了，那里長就叫我負責送餐給譚伯伯，每個禮拜三送過來，可是伯伯很客氣，一直說不用這麼麻煩，可是我還是堅持要送，而且譚伯伯看到我們送餐過來，還是很開心的。

譚伯伯表示，因為我現在年紀大了，腿沒有力了，所以，里長、鄰長都很關心我，都把餐送到我家裡頭來，我很感激、很感謝。

厚德里長陳有諒指出，譚伯伯95歲了，身體還是很健康硬朗，因為我們長期都有在辦老人共餐，那鄰長就是負責那裡需要送餐的話，都會送到家，那這也是鄰長該做的鄰里服務，鄰里要做的事真的很多，但是有一群鄰長加入分擔，真的很感謝他們。

每個星期固定把便當送到家，譚伯伯真的很感謝，這一天菜色很豐富，還有炸雞腿，滿滿一碗飯，老人家吃在嘴裡暖在心裡，這份感謝也讓風雨無阻送餐的鄰長們，成為持續服務的動力。