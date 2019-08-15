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青春山海線多看幾道風景 新北推深度旅遊

2019-08-15 18:31中央社 新北15日電

東北魚三貂角燈塔。圖／福容大飯店提供
東北魚三貂角燈塔。圖／福容大飯店提供
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新北市府觀旅局今天邀背包客「藍白拖」推薦親子旅遊路線，邀貢寮海祭樂團「生命樹」建議遊玩路線，將單點來回行程，轉換為「直路走彎，多看一下」的深度旅遊，多看幾道風景。

市府觀旅局今天發表「青春山海線」的視覺標誌，並邀專家達人為遊客設計不同以往的玩法，盼望以低碳環保的新北海岸線旅遊，串連新北淡水到貢寮三貂角的觀光景點。

市府委託設計師廖俊裕（廖小子）推出視覺標示與主視覺，具有「台味美學」個人強烈風格的作品，以棲息深澳地區的猛禽遊隼為發想，融入浪頭意象。將結合旅宿、文創、伴手禮業者共同行銷。

自小在嘉義長大的廖俊裕，對新北市的海岸線並不熟悉，觀光企劃科長章世政接受中央社記者訪問時表示，特地帶廖俊裕從淡水出發，沿路欣賞石門老梅、金山跳石海岸、貢寮三貂角等景點。

廖俊裕將山、海、浪的意象融入線條構圖，大紅與金黃的色彩則是欣賞深澳天福宮與沿岸的宮廟後，隱含台灣傳統宮廟顏色的元素，主視覺也將海浪浪頭融入游隼。

觀光旅遊局長張其強表示，主視覺的「青春山海線」用色則是發想沿海礁石的灰黑顏色，LOGO識別標誌並以山脈的綠與旭日的金黃。英文版ROUTE 2 TAIWAN主要融入海岸線的台2線公路，讓外國人欣賞北海岸與東北角的山海美景，體驗通往台灣之路的靈魂。

張其強表示，透過新北品牌將開發活動、產品、甚至沿線小農作物、生態環境、運動毛巾、手環、T恤等相關文創產品，更創造新北海岸線的新價值。歡迎在地青年返鄉創、就業，打造在地商機。

觀旅局並委託平面美術設計師呂瑋嘉，主導製作文青風格的海岸線摺頁，以網路版公布提供遊客選擇，作品以手繪插畫製作輕鬆有趣的美食、旅遊資訊、推薦景點及遊程。

觀旅局還邀背包客「藍白拖」推薦從龍洞灣、陰陽海、十三層遺址到深澳鐵道自行車的「親子路線」。曾多次參加貢寮海洋音樂祭的樂團「生命樹」建議「放浪路線」，從九份老街到貢寮老街一路玩至福隆海水浴場。

另外，主打路線景點包括深澳鐵道自行車、漁港夜釣、貢寮追火車路跑及年底舉行的淡水粉紅螢光路跑，和斯巴達路跑。

這些都是透過低碳移動，鼓勵民眾將以往單點來回的行程，轉換為「直路走彎，多看一下」的深度旅遊，體驗青春山海線魅力，可多看幾道風景。

貢寮淡水

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