蘆洲國小舊教室改建廚房 可供餐3,500人

2019-08-15 18:46 觀天下 記者羅綸宏/蘆洲報導



蘆洲國小原本的舊教室改建自立午餐廚房，經市議員李翁月娥協助爭取經費興建，今年底可取得使用執照，總供餐量可達3,500人。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 新北市蘆洲國小原本的舊教室岌岌可危，經市議員李翁月娥協助爭取經費，自立午餐廚房及烹飪教室興建工程，從去年6月動工至今，已進入最後的驗收階段，預計今年底取得使用執照，開始供應高品質營養午餐給校內2,400名師生外，也供應三光國小，總供餐量可達3,500人。

市議員李翁月娥表示，這是承諾與實現！當初接到許多家長的反映，我從106年底開始規劃、爭取經費，一路走來大家都很認真，也感謝市府團隊的努力，工程預定暑假完成，年底拿到使用執照開始供餐。

蘆洲國小家長會長曾俊淇指出，原本的舊教室岌岌可危，能夠變成自立午餐廚房，過程中積極爭取並從旁協助的新北市議員李翁月娥特別辦理完工前會勘，看到工程將如質如期完成，除了感到欣慰，也感謝市府團隊的努力。

蘆洲國小校長鄒惠娟說，新北市教育局推動給孩子食安自立廚房政策，我們剛好也搭上便車，謝謝議員極力的促成，過程中遇到困難時，包括議員、家長會及地方仕紳等，都適時伸出援手協助。

蘆洲國小自立廚房啟用後，除了供應校內2,400名師生外，也供應三重區三光國小，總供餐量可達3,500人，不僅將學校資源充分共享，也大幅提升學童的用餐品質。