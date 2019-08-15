利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



利奇馬颱風降雨豐沛，為石門水庫帶來超過1.2億噸水量。北水局利用各種調放水設施，預估防洪放水量超過9000萬噸，幾乎換置了超過半座的水庫蓄水，不僅換水改善水庫水質，更透過石門發電廠滿載發電，再排流發電尾水操作方式，增加綠能發電產能。

經濟部北區水資源局副局長郭耀程表示，利奇馬颱風來襲前，北水局依氣象局預計降雨量，自8月5日起即採滿載發電方式，事先進行調節性放水，預留約3300萬立方公尺的防洪空間，透過電廠滿載發電排流調節性放水，發電量累計約1300萬度，提供國內電力調度需求。

颱風來襲大漢溪上游集水區，累積降雨量達240毫米，石門水庫進水豐沛，入流量最高曾達每秒鐘1000立方公尺。北水局分以發電尾水排放、防洪隧道、壩頂溢洪道洩洪等方式，進行水庫調節性放水，來維護水庫壩體安全。

調節性放水操作，也運用到排砂隧道及永久河道放水，用天然水利排砂方式，達到水庫清淤、防淤目標。郭耀程表示，北水局運用水庫上、下層進水口，反覆操作放水方式，讓水庫重新承納乾淨的入流水，使原於8月初連日高溫，水庫藻類聚積水質優養化問題，得以獲得正面改善。