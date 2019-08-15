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利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50聯合報 記者張弘昌╱即時報導

利奇馬颱風降雨豐沛，為石門水庫帶來超過1.2億噸水量。北水局利用各種調放水設施，預估防洪放水量超過9000萬噸，幾乎換置了超過半座的水庫蓄水，不僅換水改善水庫水質，更透過石門發電廠滿載發電，再排流發電尾水操作方式，增加綠能發電產能。

經濟部北區水資源局副局長郭耀程表示，利奇馬颱風來襲前，北水局依氣象局預計降雨量，自8月5日起即採滿載發電方式，事先進行調節性放水，預留約3300萬立方公尺的防洪空間，透過電廠滿載發電排流調節性放水，發電量累計約1300萬度，提供國內電力調度需求。

颱風來襲大漢溪上游集水區，累積降雨量達240毫米，石門水庫進水豐沛，入流量最高曾達每秒鐘1000立方公尺。北水局分以發電尾水排放、防洪隧道、壩頂溢洪道洩洪等方式，進行水庫調節性放水，來維護水庫壩體安全。

調節性放水操作，也運用到排砂隧道及永久河道放水，用天然水利排砂方式，達到水庫清淤、防淤目標。郭耀程表示，北水局運用水庫上、下層進水口，反覆操作放水方式，讓水庫重新承納乾淨的入流水，使原於8月初連日高溫，水庫藻類聚積水質優養化問題，得以獲得正面改善。

颱風期間北水局進行泥砂監測，依觀測資料估算約有17.6萬立方公尺泥砂流進入水庫，而排出泥砂量約4.3萬立方公尺，排砂率約25%，發揮水庫水力排砂的預期功能。水庫內尚有部分淤泥未能排出，將於短期內加強水域抽泥船抽泥排砂作業，以達水庫養護及永續營運目標。

利奇馬颱風帶來豪雨，石門水庫進水豐沛，經濟部北區水資源局運用石門發電廠，滿載發電...
利奇馬颱風帶來豪雨，石門水庫進水豐沛，經濟部北區水資源局運用石門發電廠，滿載發電排放尾水方式，達到調節水庫安全蓄水量目標，以綠能發電方式供應國內電力調度需求。圖／經濟部北水局提供
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利奇馬颱風帶來豪雨，石門水庫進水豐沛，經濟部北區水資源局運用石門發電廠，滿載發電...
利奇馬颱風帶來豪雨，石門水庫進水豐沛，經濟部北區水資源局運用石門發電廠，滿載發電排放尾水方式，達到調節水庫安全蓄水量目標，以綠能發電方式供應國內電力調度需求。圖／經濟部北水局提供
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石門水庫利奇馬颱風雨量

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