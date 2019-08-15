新北推「青春山海線」 打造淡水到三貂角旅遊線

2019-08-15 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



陸客限縮，新北市府推出「青春山海線」結合淡水到貢寮三貂角145公里旅遊景點，希望帶動在地商機，減緩陸客不來的衝擊。觀光旅遊局長張其強說，這是新北非常重要的旅遊政策，目前只踏出第一步，未來會有更多規畫。

觀旅局計畫於9月、10月加開「鐵道自行車、船遊秘境、十三層光雕」及「船遊秘境、十三層光雕」共1000份套票；民眾關注「青春山海線」粉絲頁，還有機會參加一日遊行程，暢遊深澳鐵道自行車、象鼻岩、十三層遺址和水湳洞社區導覽。

「青春山海線」希望可打造為新北海岸線品牌，標榜「山海結合、低碳環保」，沿途包括深澳鐵道自行車、漁港夜釣、貢寮追火車路跑，以及預11月舉辦的淡水粉紅螢光路跑和斯巴達路跑等活動，都會冠上「青春山海線」結合旅宿、文創、伴手禮共同行銷，並開發運動毛巾、手環等相關文創產品。