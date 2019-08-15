粉絲虧她老？ 高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28 聯合新聞網 綜合報導



今年將滿39歲的高嘉瑜，看起來仍相當「少女」。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

民進黨台北市議員高嘉瑜享有高人氣，不少粉絲關心她能否轉戰立委，但因選區遭黨中央「暫緩提名」，她也只能靜觀其變。有熱情選民高呼要她直攻總統大位，令她受寵若驚，但也只能笑笑心領，因為目前的她根本不具參選總統的資格。

素有「港湖女神」之稱的高嘉瑜，勤奮耕耘北市南港、內湖選區，昨（14）日她到碧山巖參與中元普渡拜拜，再度被民眾關切明年是否要選立委。高嘉瑜在臉書寫道，「大姐們說，不選立委也沒關係，直接選總統好了」，並附上一個笑到流淚的表情符號。

臉書上的粉絲也紛紛熱烈回應，雖然多數人都表示想投她一票，但也提出質疑，「28歲是怎麼選總統」、「高議員今年不是才25嗎？」、「妳不是才18嗎？還未到法定年齡」，高嘉瑜看了想必會相當開心，但也有人虧她「大姐的意思是不是妳看起來有40了？」。事實上1980年10月出生的高嘉瑜「僅」將39歲，不符合總統候選人需滿40歲的必要條件。

不過大批粉絲仍「放眼未來」，期待她更上一層樓，「先選市長啦，妳是阿北的接班人耶」、「選總統我才能投妳」、「相信妳一定會是最會唱歌的總統」、「拜託一定要選立委，把爛法條都改一改」、「有才能的女人不怕沒地方發揮」，但也有務實派希望她「還是好好把議員做好吧，不要去爭」。

民進黨日前決定港湖選區暫緩立委提名，外界猜測與高嘉瑜「友柯」形象有關，但她認為自己是「能集結第三勢力、帶來最大利益的最強參選人」，並提醒黨中央要加快腳步，猶豫太久只會讓艱困選區的選情更加不利。