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板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市板橋區廣權路1號人行道地磚剝落、路中間還有明顯高低差，當地居民怨「最爛的人行道」，廣福里長林健光表示，這條人行道已毀損20幾年，卻一直未修繕，去年就有民眾在此處跌倒。對此，板橋區公所表示，經昨天會勘後，明天會先整修人行道地磚鋪面不整的問題，預計2到3天完成。

林健光表示，去年剛上任里長後，許多里民都有來反映人行道問題，從民國80幾年就毀損到現在，不過公所曾說，若要將人行道全部挖掉，就要連水溝一起重做，且地磚也要重新鋪設，如此一來經費就會很龐大，但去年已有民眾晚間摔倒受傷，若是年長者或小孩摔倒就麻煩了。

板橋區公所工務課表示，通常公所若接獲民眾陳情，絕對會辦會勘、確認損壞程度，並判斷施作方式，不可能不處理，明天會先針對人行道地磚鋪面不整的問題整修，預計工程進行2到3天，會先提升行人通行安全；至於路面高低差部分，因為也牽涉到民眾私做的樓梯，後續也會與新北市養工處協調。

新北市養工處長馮兆麟表示，板橋公所後續會請顧問公司評估可行性及初步規畫設計及概算金額，再檢討自有預算能否支應，若預算不足會上呈正式函文請求核撥預算，養工處會就施工計畫及預算去做審查，並依公所預算執行率檢討，若確實預算不足，再調整預算以支援公所。

新北市議員葉元之也說，經當地里長及民眾陳情，他昨到現場一看，發現人行道地磚嚴重破損，坑坑巴巴，有的整片不見，甚至還有一處路面隆起，只要行人沒注意就會受傷，希望相關單位盡快改善。

新北市板橋區廣權路1號的人行道路中間明顯高低差問題，里長反映去年曾有民眾跌倒受傷...
新北市板橋區廣權路1號的人行道路中間明顯高低差問題，里長反映去年曾有民眾跌倒受傷。記者張曼蘋／攝影
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新北市板橋區廣權路1號的人行道長期有地磚鋪面不整、路中間明顯高低差問題。記者張曼...
新北市板橋區廣權路1號的人行道長期有地磚鋪面不整、路中間明顯高低差問題。記者張曼蘋／攝影
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新北市板橋區廣權路1號的人行道長期有地磚鋪面不整、路中間明顯高低差問題，造成民眾...
新北市板橋區廣權路1號的人行道長期有地磚鋪面不整、路中間明顯高低差問題，造成民眾通行不便。記者張曼蘋／攝影
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新北市議員葉元之昨天邀集板橋公所、廣福里長林健光等人到場會勘。圖／新北市議員葉元...
新北市議員葉元之昨天邀集板橋公所、廣福里長林健光等人到場會勘。圖／新北市議員葉元之提供
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人行道葉元之

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