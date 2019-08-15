板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市板橋區廣權路1號人行道地磚剝落、路中間還有明顯高低差，當地居民怨「最爛的人行道」，廣福里長林健光表示，這條人行道已毀損20幾年，卻一直未修繕，去年就有民眾在此處跌倒。對此，板橋區公所表示，經昨天會勘後，明天會先整修人行道地磚鋪面不整的問題，預計2到3天完成。

林健光表示，去年剛上任里長後，許多里民都有來反映人行道問題，從民國80幾年就毀損到現在，不過公所曾說，若要將人行道全部挖掉，就要連水溝一起重做，且地磚也要重新鋪設，如此一來經費就會很龐大，但去年已有民眾晚間摔倒受傷，若是年長者或小孩摔倒就麻煩了。

板橋區公所工務課表示，通常公所若接獲民眾陳情，絕對會辦會勘、確認損壞程度，並判斷施作方式，不可能不處理，明天會先針對人行道地磚鋪面不整的問題整修，預計工程進行2到3天，會先提升行人通行安全；至於路面高低差部分，因為也牽涉到民眾私做的樓梯，後續也會與新北市養工處協調。

新北市養工處長馮兆麟表示，板橋公所後續會請顧問公司評估可行性及初步規畫設計及概算金額，再檢討自有預算能否支應，若預算不足會上呈正式函文請求核撥預算，養工處會就施工計畫及預算去做審查，並依公所預算執行率檢討，若確實預算不足，再調整預算以支援公所。