單身、婚育租屋補貼9月開跑 新北市有4899個名額可申請

2019-08-15 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為減輕民眾租屋負擔，內政部昨天宣布，將開放單身青年、新婚家庭、及育有未成年子女家族申請租金補貼，新北市有4899戶名額可申請，新北市城鄉局表示，將在9月2日至27日受理申請，單身青年最高補貼每月3200元，婚育家庭最高補貼每月4000元，最長補貼1年。

城鄉發展局表示，往年7至8月間辦理的「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼，基於政府資源有限，單身未滿40歲者未納入補貼對象。為協助單身青年租屋並鼓勵婚育，此次針對一定所得以下，且無自有住宅之單身青年及婚育家庭，提供租金補貼，希能協助減輕租屋負擔。

城鄉發展局補充，本次推出的單身婚育租金補貼應向租賃住宅所在地之直轄市、縣（市）主管機關申請，申請人須符合下列家庭組成之一：一、20歲以上至40歲以下之單身青年。二、新婚2年內的家庭。三、育有未成年子女家庭。在新北市財產所得的限制部份，平均每人每月所得須低於36665元，且家庭成員均無自有住宅。