單身、婚育租屋補貼9月開跑 新北市有4899個名額可申請
為減輕民眾租屋負擔，內政部昨天宣布，將開放單身青年、新婚家庭、及育有未成年子女家族申請租金補貼，新北市有4899戶名額可申請，新北市城鄉局表示，將在9月2日至27日受理申請，單身青年最高補貼每月3200元，婚育家庭最高補貼每月4000元，最長補貼1年。
城鄉發展局表示，往年7至8月間辦理的「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼，基於政府資源有限，單身未滿40歲者未納入補貼對象。為協助單身青年租屋並鼓勵婚育，此次針對一定所得以下，且無自有住宅之單身青年及婚育家庭，提供租金補貼，希能協助減輕租屋負擔。
城鄉發展局補充，本次推出的單身婚育租金補貼應向租賃住宅所在地之直轄市、縣（市）主管機關申請，申請人須符合下列家庭組成之一：一、20歲以上至40歲以下之單身青年。二、新婚2年內的家庭。三、育有未成年子女家庭。在新北市財產所得的限制部份，平均每人每月所得須低於36665元，且家庭成員均無自有住宅。
在受理期間，民眾可至新北市政府城鄉發展局網站下載申請書，填寫後併同身分證、租賃契約、郵局帳戶影本等相關資料郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號1樓城鄉發展局住宅發展科收」，也可線上申請或至新北市政府一樓西側城鄉發展局住宅發展科臨櫃辦理。
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