北市環保局X家樂福 回收廢3C送好禮、折價券
北市環保局與家樂福合作「3C回收－雙重好禮加碼送」活動，明天（16日）起到9月15日，民眾只要攜帶廢筆記型電腦、平板電腦及鍵盤等欲淘汰的3C產品到北市轄內18家家樂福門市服務回收，就可兌換好康禮品與家樂福3C商品折價券，盼藉此提升民眾回收3C產品意識。
科技日新月異，3C產品快速推陳出新讓汰換率提高，3C垃圾量也逐漸增多；北市去年收運資源回收物約3萬8260公噸，其中廢3C產品回收約462公噸，約占1%，而根據環保署統計，去年全台廢3C產品回收率為64.44%，與其他公告應回收物相比相對較低，3C回收率有待提升。
環保局表示，3C產品回收雖非大宗，但產品含有毒元素，包含鉛、水銀、鎘等，若不妥善處理、任意丟棄，對環境將會造成嚴重汙染，進一步影響民眾的健康，且廢棄3C產品中，仍有許多稀有貴金屬如金、銀、鉑、鋇、鈷等資源可有效回收再利用，能減少資源的耗損。
「3C回收－雙重好禮加碼送」活動期間，民眾只要將要淘汰的筆電、平板電腦及鍵盤拿到北市境內的家樂福量販店服務台回收，就可獲到100到500元不等的家樂福3C折價券，還有24入抽取式衛生紙、1.58公升葵花油、4公升洗衣精等好禮；其他如硬碟、滑鼠、手機、螢幕、電腦主機、印表機、掃描機等3C產品回收則有環保洗碗精可拿；每件廢棄3C產品可換1個禮品，每人每天限兌換3件，換完為止。
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