北市環保局X家樂福 回收廢3C送好禮、折價券

2019-08-15 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局與家樂福合作「3C回收－雙重好禮加碼送」活動，明天（16日）起到9月15日，民眾只要攜帶廢筆記型電腦、平板電腦及鍵盤等欲淘汰的3C產品到北市轄內18家家樂福門市服務回收，就可兌換好康禮品與家樂福3C商品折價券，盼藉此提升民眾回收3C產品意識。

科技日新月異，3C產品快速推陳出新讓汰換率提高，3C垃圾量也逐漸增多；北市去年收運資源回收物約3萬8260公噸，其中廢3C產品回收約462公噸，約占1%，而根據環保署統計，去年全台廢3C產品回收率為64.44%，與其他公告應回收物相比相對較低，3C回收率有待提升。

環保局表示，3C產品回收雖非大宗，但產品含有毒元素，包含鉛、水銀、鎘等，若不妥善處理、任意丟棄，對環境將會造成嚴重汙染，進一步影響民眾的健康，且廢棄3C產品中，仍有許多稀有貴金屬如金、銀、鉑、鋇、鈷等資源可有效回收再利用，能減少資源的耗損。