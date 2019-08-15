北市城市導引員今啟動 無家者：有工作生活才正常

2019-08-15 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府為進一步協助、輔導有就業意願的無家者重返職場，參考議員吳沛憶、郭昭巖等人建議新創「城市導引員計畫」今天啟動，初期有10名無家者參與，每周四、周五在捷運龍山寺站出口等地舉觀光指引牌，引導遊客前往景點，成為城市觀光推手。

城市引導員老李今年68歲，他14歲就開始工作自立，賣水果、吹玻璃樣樣來，成年後還開過餐廳當老闆，積蓄一度達數百萬元，卻因為投資失利、借錢給朋友投資，最後連家都沒了，只好在街頭過夜、討生活。

老李說，他在台北車站過夜已維持快3年，每天會到艋舺公園來找臨時工作機會如工地粗工、清潔工等，但並不穩定，曾經豪無工作，在2根菸陪伴下度過1周，最近巧逢社工介紹才報名引導員計畫；人生大起大落，他知道有工作很重要，希望擔任引導員能帶給自己更多工作機會。

60歲是女士則說，她弟弟急用錢把父母的房子賣了才害她無家可歸，她約2年來都在艋舺公園過夜，家中變故也讓她一度無所適從，整天閒晃，後來為了過生活，應徵餐廳洗碗工、住宅建案的舉牌引導員，如今很怕沒工作，不僅三餐會有問題，人也可能因此變呆；她會珍惜城市引導員工作。

「城市導引員計畫」為以工代賑，無家者每天上班4小時，薪資500元，就業服務處訓練無家者引導員的內容包含職業道德、萬華區景點及文化古蹟介紹，並輔導無家者養成注意自身清潔、準時上班等生活習慣，是未來無家者正式就業前的跳板。