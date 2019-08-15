淡水藍天市場廢棄工地回填 侯友宜：解決居民23年夢魘

2019-08-15 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市淡水區鄧公國小前荒廢23年的藍天市場土地，目前市府與建商完成協商，並要求建商從今年9月進行回填作業，預計12月底完成。新北市長侯友宜表示，這個工地裡面蓄滿了水，而且鋼骨鏽蝕，造成居民對公共安全、衛生有疑慮，每日惶惶不安，市府不斷與地主、工地管理機關協調，總算達成協議，解決23年淡水地區居民的夢魘。

新北市工務局表示，該廢棄工地位於淡水學府路及水源路交叉口，是舊淡水鎮公所與藍天建設，在民國83年依據「台灣省獎勵興辦公共設施辦法」簽定的超級市場契約，在民國84年取得建築執照，但建商在開挖地下室後，發生因財務周轉及施工違規等問題而遭到停工，建築執照在100年逾期失效，淡水區公所在102年與藍天建設解除契約關係，並要求建設公司將已開挖的地下室回填恢復原狀，然而建商與承包商之間又有私權爭議，以致工程延宕多年至今，也造成地方居住安全的隱憂。

新北市長侯友宜在今年2月與里長座談後，將本案納入市府「重大公安小組」專案列管，市府也積極介入進行媒合，目前私權爭議已定讞，工地也將進行改善回填，基於安全考量，回填計畫特別要求提送新北市土木技師公會加強嚴格審查，確保回填改善過程順利，並且要求廠工地架設全日監視設備並辦理工地保險，市府也會全程派員監督，必要時將會同專業技師至現場確保施工品質。

工務局指出，9月起將執行回填作業，預計12月底完成，施工時間將錯開居民上下班時段，並加強交通維護，請行經學府路與水源街口的民眾多加留意。