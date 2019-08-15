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國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

蟳蟹繁殖期將至 違規捕撈最高可罰15萬元

2019-08-15 14:39中央社 新北15日電

農委會實施沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施，每年8月16日至11月15日禁止捕捉抱卵母蟹，新北市府將會同相關單位展開稽查，違規最高可依漁業法開罰15萬元罰鍰。

農委會2014年公告實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，禁止漁船捕撈甲殼寬小於8公分的三點蟹、花蟹、花市仔，以及甲殼寬小於6公分的石蟳、甲殼長小於6公分的旭蟹，每年8月16日至11月15日期間，則禁止捕撈將卵抱於體外腹側的母蟹（俗稱開花母蟹）。

新北市政府農業局表示，新北市府2012年將萬里區盛產的花蟹、三點蟹、石蟳冠以產地名，以「萬里蟹」開始行銷在地漁產品，同步並向漁民宣導「捉大放小、不抓抱卵母蟹」保育觀念。

農業局表示，螃蟹一年可產卵多次，全年皆可捕撈到開花母蟹，但因為主要繁殖期高峰約為每年8至12月，為維護蟳蟹類資源，每年8月16日至11月15日禁止捕撈開花母蟹，以確保母蟹能平安生育下一代，5種管制蟹類體型太小的也不能抓。

農業局表示，市府將會同漁業署及海岸巡防單位不定期前往漁港展開稽查行動，嚴格取締捕撈過小螃蟹及抱卵母蟹的違規行為，並依漁業法第六十五條第六款規定開罰，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

萬里蟹農委會

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