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科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

林口交流道近期許多用路人注意到開始架設固定式照相機，新北市警察局表示該處即將啟用「科技執法」，不僅闖紅燈會遭取締，就連未保持路口淨空、未依車道行駛，都會遭到電眼紀錄進行開罰，呼籲民眾應遵守道路規則，才能確保交通順暢。

今天上午新北市議員蔡淑君與新北市警察局副局長溫枝發一同前往林口A41交流道視導新建置的「科技執法」設備，現場於文化一路及八德路口設置4組智慧攝影機及2支固定闖紅燈照相取締裝置，期望能減少林口交流道長期交通壅塞情況。

因林口交流道位處新北市林口與桃園市龜山往來重要幹道，下匝道連接平面道路處常因駕駛人互相爭道、路口儲車空間不足導致車輛回堵，警方需長期加派警力維持路口淨空，才能維持交通不致打結癱瘓。

為此設置科技執法後，預期能有效嚇阻駕駛不良習慣；運用取締照相設備能記錄車輛行駛軌跡，對於「未保持路口淨空」、「未依標誌標線行駛」及「闖紅燈」的違規車輛錄影拍照，違者將依「道路交通管理處罰條例」第48條、第53條及第58條，處新台幣600元至5400元罰鍰。

新北市交通大隊長鄭永裕及林口警分局長陳保安於現場宣導強調，取締為手段非目的，科技設備的建置目的在於使警力更彈性靈活運用及減少因違規造成壅塞的社會成本，並不在於透過執法設備增加警方違規取締案件數量，提醒民眾「路口淨空，回家暢通」，唯有用路人共同遵守交通規則，才能打造安全、暢通的道路環境。

林口交流道科技執法設備平面設置圖。記者巫鴻瑋／翻攝
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4組路口電眼將能追蹤車輛行進軌跡，違者將被錄影取締。記者巫鴻瑋／翻攝
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蔡淑君議員爭取經費設置科技執法設備，期盼能減少交通違規亂象。記者巫鴻瑋／攝影
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路口電眼隨時紀錄違規車輛，違者將拍照錄影取締。記者巫鴻瑋／翻攝
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林口警察

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