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台灣燈會亮了！藍綠互叫陣要大學姐、林佳龍道歉

2019-08-15 13:25聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府在這次臨時會提出「台灣燈會在台中」活動計畫及經費明細二、三讀，綠營批觀旅局拿交通部補助1800萬掩護市府的3.5億經費，不辦追加預算卻用執付款方式「暗渡陳倉」要求退回預算並觀旅局長道歉！藍營議員指出，新法墊付款金額沒有比例規定，為何要道歉？且交通部遲至7月下旬才發文給市府，藍營要求議會通過譴責交通部案延期程。

網路針對「台灣燈會在台中」批市府團隊，攻守激烈；在市議會場內藍綠也堅持己見，雙方拿手板喊口號拚場，議事一度中斷。

市議會國民黨團書記長張瀞分拿出市府主辦2020台灣燈會的流程細目，指今年3月至7月市府開大大小小多次會議，並向中央爭取補助款，但交通部到7月24日才同意核定補助1800萬元，7月29日市府才收到公文，時間拖太久，市府編追加預算根本來不及，距離燈會時間非常緊迫，因此提出3.5億元墊付款，黨團議員高喊「支持燈會、愛護台中」要求議會應該給予支持審議通過後，市府才能趕快進行相關作業。市府主計處長蔣正說明，這項墊付案符合中央墊付案規定，墊付案沒有金額規定，看個案執行。

綠營議員李天生、周永鴻與江肇國等人則說，市府辦燈會應該提出追加減預算而不是墊付案，燈會相關明細也未提出，因此他們主張退回這項墊付案。陳淑華表示，盧秀燕1月提出接辦2020台灣燈會、中央確定，完全來得及在第一次定期會時辦理第一次追加預算案時送議會審查，預算法的精神就是行政機關對經費使用必須由立法機關審查通過才能動支，市府卻採墊付案先行動支。市府應作為未作為，凸顯能力不足，民進黨團要求退回燈會預算，改辦理追加預算案。

議員楊正中強調，中央的燈區與台中的燈區面積大小到現在未定，補助款也未定，市府如何確定燈會工作項目明細，市府提出墊付款是因時間緊迫，符合預算法，沒有違法，議會應該趕快通過預算，讓市府趕快去做事，如果燈會延宕誰要負責! 議員陳政顯建議發文譴責中央交通部拖延台灣燈會期程，議長指示研究辦理。

議員林汝洲說，預算不通過，市府巧婦難為無米之炊，他支持通過這項墊付案，將來市府在執行燈會工作時，應提出相關細目及內容送議會。

市府觀光旅遊局長林筱淇說，大家都期待台灣燈會，有議會的支持，燈會一定更好，但時間緊迫，所以請議會支持墊付案；對於未提出燈會明細，她當場向議會表示歉意。經討論後這筆3.5億元墊付案審議通過。

台中市議會民進黨議員主張通過預算，支持燈會~愛護台中！記者陳秋雲／攝影
台中市議會民進黨議員主張通過預算，支持燈會~愛護台中！記者陳秋雲／攝影
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台中市議會國民黨團議員高舉標語，要求退回市府的燈會預算，觀旅局長道歉！記者陳秋雲...
台中市議會國民黨團議員高舉標語，要求退回市府的燈會預算，觀旅局長道歉！記者陳秋雲／攝影
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台灣燈會林筱淇

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