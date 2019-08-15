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認識台灣紅茶之父 坪林茶博推出七月保平安護身符

2019-08-15 12:48聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

農曆七月除了普度「好兄弟」求諸事平安，坪林茶業博物館結合「大鍊茶師」特展，推出「大鍊茶師福咒DIY」，參觀博物館還能自己印護身符。

茶博館正在展出的「大鍊茶師——製茶工藝文化特展」，帶領大家認識「台灣紅茶之父」新井耕吉郎先生，新井於日治時期在南投進行茶葉栽培，畢生投注給台灣茶產業，辭世後仍持續守護著茶改場魚池分場，還流傳不少靈異傳聞。

據傳921地震後，分場新建大樓，有名工人晚上酒後亂言、隨地便溺，當晚新井耕吉郎便現身教訓了他一頓；也曾在大雨時指導值夜職員清理排水管淤積，保住分場茶作大樓不受淹水災損。茶改場為感念其貢獻，為他興建紀念碑，尊他為台灣紅茶發跡地貓囒山守護神，至今魚池分場員工仍會定期祭拜他。

茶博館長劉一儒表示，在大鍊茶師特展中，以數位互動呈現茶業守護神的故事，例如只要摸摸展場中的茶壺，便會如同召喚神燈精靈般從壺嘴飄出新井先生的影像，娓娓述說他與茶的故事。

劉一儒表示，觀展之餘，茶博還準備現場DIY，民眾可印製各種專屬福咒，讓這些茶業守護神為民眾祈福保安。

「大鍊茶師福咒DIY」活動自即日起至8/25截止，來茶博館參觀皆可免費參加。

坪林茶業博物館應景農曆七月，結合「大鍊茶師」特展，推出「大鍊茶師福咒DIY」，參...
坪林茶業博物館應景農曆七月，結合「大鍊茶師」特展，推出「大鍊茶師福咒DIY」，參觀博物館還能自己印護身符。圖／茶博提供
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