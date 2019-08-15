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淡水廢棄市場工地藏隱憂 9月回填大水池

2019-08-15 13:34中央社 新北15日電

新北市淡水區鄧公國小前，廢棄23年的藍天市場工地，1996年開挖地下3層地基後停工，地方擔心大水池潛藏崩壞危機。市府今天表示，已與建商協調將於9月起回填以維護安全。

新北市長侯友宜今天前往淡水區學府路與水源街口，勘查「淡水區市一市場用地」回填改善工程執行作業前的現況。

侯友宜說，市府已要求建商自9月起回填，預計12月底可完成。工地周邊結構都完成鑑定，安全無虞。

市府工務局表示，位於鄧公國小對面的廢棄工地，是舊淡水鎮公所與藍天建設，依據「台灣省獎勵興辦公共設施辦法」簽定的市場共構契約，在1995年取得建築執照。

工務局說，建商在開挖地下室後，發生財務周轉及施工違規遭停工，建築執照在2011年逾期失效。淡水區公所在2013年與藍天建設解除契約關係，並要求建設公司將已開挖的600餘坪地下室，回填恢復原狀。

這處市場與住宅的共構大樓稱為「藍天市場」，延宕23年，開挖的工地成為深不見底的大水池。地方民眾擔心有人不慎墜落發生命案，水池孳生蚊蠅，居民也害怕引發登革熱，多次陳情無果成為民怨。

淡水區長巫宗仁說，4年前他擔任區長後協調，因涉及私權問題非常棘手。但建案埋設很多Ｈ型鋼材，隨原物料上漲，建商與包商若變賣鋼材可大幅減少虧損。

市長侯友宜今年2月與里長座談後，特別指示將本案納入市府「重大公安小組」專案列管。

工務局說，介入媒合獲得突破，市府協調其他工地的工程土方回填，廠商同意抽水並回填地基，9月起將執行回填作業，預計12月底完成。

不少居民擔心水池破壞結構，工務局說，基於安全考量，回填計畫特別要求建商提送新北市土木技師公會加強嚴格檢驗審查，確保回填過程安全。

市府要求建商在工地架設全日監視錄影設備，並辦理工地保險，市府會全程派員監督，必要時將會同專業技師至現場確保施工品質。施工時間，將錯開居民上下班時段，並加強維護交通。

淡水侯友宜

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