紅綠燈不休息 遇停電仍可正常運作

2019-08-15 12:34 聯合報 記者郭頤╱即時報導



近來颱風、地震和豪大雨等天災頻傳，為因應重大災害發生，台北市過去有規畫27條緊急救援路線，為避免路線上紅綠燈因災害導致停電暫停運作，台北市交工處去年針對路線中50處重要路口紅綠燈，設置UPS不斷電系統，並設置遠端監控平台，當紅綠燈一因意外斷電，UPS系統會即時供應電力，維持號誌不間斷運作，同時將紅綠燈市電斷電狀況，回傳監控平台。

交工處工程隊長黃朝誠指出，過去紅綠燈若因災害或意外，導致市電斷電停止運作後，第一時間必須先派遣警力到該路口指揮交通，再由交工處將發電機配送至該路口，得以恢復紅綠燈運作，這之間紅綠燈會有一到兩個小時暫停運作，不僅警方必須緊急調配警力，用路人的交通安全也會有所疑慮。

為維持紅綠燈不間斷運作，黃朝誠指出，去年北市開始試辦UPS不斷電系統，是全台首先試辦UPS的縣市，其中包含中正路與中山北路口、市民大道與基隆路口和信義路與建國路口等5處，經測試結果UPS系統都可以在紅綠燈市電斷電時即時供電，並維持兩小時以上運作，如此一來，警方可以不用在第一時間趕到現場，而在UPS作動的兩小時期間，交工處也有更充裕的時間將發電機配送至斷電路口，以利路口紅綠燈不間斷正常運作。

黃朝誠舉例，士林區今年五月底發生一起公車撞上變電箱事故，導致該路段市電斷電，而中正路與中山北路口同樣受到波及，但因該路口設有UPS系統，所以紅綠燈仍維持正常運作，其中UPS系統甚至供電超過4小時，同時也透過遠端監控平台掌握斷電情形，明顯提升工作效率。