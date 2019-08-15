石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市石門區富基里崁子腳路一條溪流，昨天被民眾發現夾雜大量黃色土泥變成泥流，擔心上游是否有土石崩塌，恐影響安全及溪流魚蝦生態，把出海口都染「黃」。經警方追查，發現是上游有溪流整治工程施工造成水質混濁。石門區公所已要求廠商加強改善。

有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社群貼文，指昨天中午12點多發現，富基里有一條河流夾帶大量黃色泥沙，順著河排向大海，質疑「這是上游廠商在施工嗎？還是什麼情況，這難道不會影響生態？」

貼文引發附近民眾關心，有人擔心整條溪流都變黃泥，魚蝦生態恐不保，不知施工是否有申請，合法嗎。但也有人表示，如果不整治，颱風來時恐土石流，危害會更加嚴重，施工土泥會往下流。並有人建議，可打1999向環保局檢舉，就算是施工，有水汙染防制法可規範，施工單位仍應遵守。

金山警分局老梅派出所長吳振宗表示，有關民眾所反映崁子腳溪水質混濁，經查為石門區富基里崁子腳路溪川整治工程，約100米，為石門區公所核發工程，在整治河川造成溪川水質混濁，並無不法。