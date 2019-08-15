石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂
新北市石門區富基里崁子腳路一條溪流，昨天被民眾發現夾雜大量黃色土泥變成泥流，擔心上游是否有土石崩塌，恐影響安全及溪流魚蝦生態，把出海口都染「黃」。經警方追查，發現是上游有溪流整治工程施工造成水質混濁。石門區公所已要求廠商加強改善。
有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社群貼文，指昨天中午12點多發現，富基里有一條河流夾帶大量黃色泥沙，順著河排向大海，質疑「這是上游廠商在施工嗎？還是什麼情況，這難道不會影響生態？」
貼文引發附近民眾關心，有人擔心整條溪流都變黃泥，魚蝦生態恐不保，不知施工是否有申請，合法嗎。但也有人表示，如果不整治，颱風來時恐土石流，危害會更加嚴重，施工土泥會往下流。並有人建議，可打1999向環保局檢舉，就算是施工，有水汙染防制法可規範，施工單位仍應遵守。
金山警分局老梅派出所長吳振宗表示，有關民眾所反映崁子腳溪水質混濁，經查為石門區富基里崁子腳路溪川整治工程，約100米，為石門區公所核發工程，在整治河川造成溪川水質混濁，並無不法。
石門區公所表示，該河川中游段目前正施設崁子腳溪新建護岸工程，工程進行需於河道施工，造成河川混濁情形，公所已要求承攬廠商於施工時盡可能將水分流及設置沉沙池以減少混濁程度，造成不便尚請見諒。
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