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探索淡水河系汙水下水道系統 北市辦研討會今起報名

2019-08-15 12:06聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市淡水河系的汙水下水道系統，建設至今已30餘年，台北市衛工處今天表示，將於9月6日舉辦汙水下水道系統回顧創新及環境監測大數據研討會，即日起至8月26日止免費開放網路報名，民眾還有機會參加藍色公路生態之旅，名額有限額滿為止，歡迎民眾踴躍報名。

民過78年八里汙水處理廠建廠至今，在淡水河放流口監測河川水質及生態變化，30年來長期觀察並改善大台北地區環境衛生及淡水河系水質汙染問題。

台北市衛工處表示，這次邀請專家學者分享並交流經驗，了解淡水河口整體環境變化趨勢與汙水下水道系統執行成效，另外，為使民眾直接感受淡水河整治成果，有機會參加藍色公路生態之旅，搭乘遊艇實際體驗整治後的淡水河畔風景。

台北市八里汙水處理廠長陳茨白補充，這次研討會回顧淡水河系汙水下水道系統創新及展望，包括分享八里汙水處理廠設置有主管管徑達3.6公尺、長6660公尺的海放管影片及艱辛的施工過程，以及迪化汙水處理廠採用國內首見的雙層式沉澱池及深槽階梯曝氣池，每天可處理高達50萬噸生活汙水，相關報名及相關訊息，民眾可至官網查詢（https://s.yam.com/bf2xu）。

台北市衛工處今天表示，將於9月6日舉辦汙水下水道系統回顧創新及環境監測大數據研討...
台北市衛工處今天表示，將於9月6日舉辦汙水下水道系統回顧創新及環境監測大數據研討會，即日起至8月26日止免費開放網路報名。圖／台北市衛工處提供
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淡水河北市八里

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