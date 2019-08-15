探索淡水河系汙水下水道系統 北市辦研討會今起報名

2019-08-15 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市淡水河系的汙水下水道系統，建設至今已30餘年，台北市衛工處今天表示，將於9月6日舉辦汙水下水道系統回顧創新及環境監測大數據研討會，即日起至8月26日止免費開放網路報名，民眾還有機會參加藍色公路生態之旅，名額有限額滿為止，歡迎民眾踴躍報名。

民過78年八里汙水處理廠建廠至今，在淡水河放流口監測河川水質及生態變化，30年來長期觀察並改善大台北地區環境衛生及淡水河系水質汙染問題。

台北市衛工處表示，這次邀請專家學者分享並交流經驗，了解淡水河口整體環境變化趨勢與汙水下水道系統執行成效，另外，為使民眾直接感受淡水河整治成果，有機會參加藍色公路生態之旅，搭乘遊艇實際體驗整治後的淡水河畔風景。