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新北中和爆本土登革熱 環保局投入消毒

2019-08-15 11:19聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市中和區爆發市內首例本土登革熱，先前才下一整周的雨，雨後天晴正是登革病毒擴散高峰期，環保局得知後第一時間已派員前往消毒，後續也會持續動員清潔隊、區公所加強清除孳生源、巡檢稽查，一起消滅病媒蚊，防止疫情擴大。

環保局並呼籲里民主動清除家中內外積水容器，才能有效防止蚊子孳生，滅蚊4招「巡、倒、清、刷」務必落實。如果出現#發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹或持續性嘔吐等症狀，須盡速就醫檢查確認。

新北中和爆本土登革熱，環保局投入消毒。圖／環保局提供
新北中和爆本土登革熱，環保局投入消毒。圖／環保局提供
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