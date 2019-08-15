批柯任期第5年路仍鋪不平 游淑慧：問題在管理

2019-08-15 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨與內湖區里長座談，議員游淑慧發現，多位里長共同抱怨的是新鋪道路品質不佳、人手孔蓋下陷等問題；柯2014年曾說「路平路平，為什麼路老是不平？笨蛋，問題在管理，不在工程！」經過柯5年從政治素人到政黨主席的驗證，果然問題在柯的管理。

游淑慧表示，年度內湖區里長與市長市政座談會，里長們都認真地提出里內需要解決的問題，包含東湖2號公園改建案、洲子街拓寬工程、老人日間照顧服務據點設置、公園兒童遊憩設施種類過少等；不過最多里長提出的卻是路不平問題，但市府仍制式回應「往後會更注意得標廠商的品質」。

游淑慧說，「天啊⋯柯市長您都第五年的任期了！」上任後道路品質越來越差的現象，其實早已經從柯上一任講到這一任，從里長念、議員質詢到媒體報導...從柯是政治素人講到柯變政黨主席...到現在還只是說「往後會更注意！」看來柯變黨主席以後，態度也變得官僚起來。

游指出，她曾整理過北市路寬8公尺以上的道路資料，發現新鋪道路保固期內再修復的次數增加、慘不忍睹！代表道路銑鋪工程品質不佳，才鋪好又要不斷地重新修復。如105年到107年北市道路保固再修復有256到377件不等，比104年的86件要高；而道路IRI值（國際糙度指標）北市標準為4.5m/km，北市103年平均值為4.48，前年、去年則是5.33、4.97，都高過標準。