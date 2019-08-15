議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市議員李明賢接獲民眾陳情，新工處昨委託廠商在內湖成功路三段到四段中間鋪馬路，卻出現補丁品質不佳、柏油瀝青掉落整條路、道路標線也遭汙損等情況；李也因此在臉書質疑，這到底是什麼施工品質？新工處怎麼驗收的？對此，新工處則表示，已立即要求業者改善。

李明賢指出，昨天市長柯文哲與內湖里長座談，過程談到碧山里道路先前道路也有類似情況，新工處一度更換施工廠商，柯還問新工「有無弊案？」讓新工處一度啞口無言。如今內湖成功路又是一樣的情況。如此施工，是不是柯口中的「弊案等級」？柯市長有掌握最新的施工狀況嗎？市府要不要徹查是哪一家廠商？還是繼續裝鴕鳥？

李明賢說，他要求市府必須徹查施工廠商缺失，立即停止合作；而驗收官員如此怠忽職守更要懲處，市府若想要吃案，就代表這是標準的「工程弊案」；市府也必須拿出魄力查辦到底，否則，他絕對告上監察院。