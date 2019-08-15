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挑戰極端氣候 他們堅守老欉種出第一名水果

2019-08-15 07:45聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

近年台灣各地農產品，都常苦於極端氣候變化，導致產量大減，不過台中市石岡區金星里有個「老欉社區」，當地產銷班員幾乎都堅守上一代留下來的果園，細心照料「老欉」，不僅產量沒有大減，還物以稀為貴，種出的桃子柿子都創天價，茂谷柑還打敗原產地，拿下全市評鑑第一名。

石岡金星里的果農陸文霖，20年前接下父親的桃子園，當時他是門外漢，什麼都不曉得，但四周叔伯兄弟都是「宅」在果園種上一代留下來的老欉，同社區的林明珠夫妻與家族，也是固守金星里「老欉社區」的一員，當地產銷班成員幾乎都細心照料40年老欉。

這群「老欉社區」的農民，把鶯歌六月慢桃、四周柿都當作心肝寶貝，用高價的微生物肥料顧好土壤，今年雨水多，林明珠說，全家人出動已割了六次草，仍堅持不用除草劑、不用化肥，老欉越來越勇健，沒想到足以對抗不按節氣的極端氣候。

林明珠說，他們所在的老欉社區都是家族親戚，種的都是上一代就種下的「古早味」水果，不少人在網路尋找記憶中的桃子滋味，物以稀為貴，她家的鶯歌桃上個月在台北果菜市場拍出每公斤200元，創下鶯歌桃從未有的天價。而他們所種的茂谷柑還打敗原產地，拿下全市評鑑第一名。

陸文霖說，極端氣候幾乎人見人怕，要如何在多變化的天氣中找到果樹的生路，他還在摸索，也許還沒有碰到限，但他自許種樹不能馬虎，在老欉社區果農總是精益求精，不要這麼快被極端氣候打敗。

石岡果農林明珠說，老欉鶯歌六月慢桃也受氣候影很大，但宅在田裡小心因應，老欉健康度...
石岡果農林明珠說，老欉鶯歌六月慢桃也受氣候影很大，但宅在田裡小心因應，老欉健康度過酷熱。記者陳秋雲／攝影
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鶯歌六月慢桃是記憶中的古早味，物以稀為貴，今年果菜市場拍賣價創記錄。記者陳秋雲／...
鶯歌六月慢桃是記憶中的古早味，物以稀為貴，今年果菜市場拍賣價創記錄。記者陳秋雲／攝影
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石岡果農林明珠說，老欉鶯歌六月慢桃也受氣候影很大，但宅在田裡小心因應，老欉健康度...
石岡果農林明珠說，老欉鶯歌六月慢桃也受氣候影很大，但宅在田裡小心因應，老欉健康度過酷熱。記者陳秋雲／攝影
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農民台中市

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