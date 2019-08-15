挑戰極端氣候 他們堅守老欉種出第一名水果

2019-08-15 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



近年台灣各地農產品，都常苦於極端氣候變化，導致產量大減，不過台中市石岡區金星里有個「老欉社區」，當地產銷班員幾乎都堅守上一代留下來的果園，細心照料「老欉」，不僅產量沒有大減，還物以稀為貴，種出的桃子柿子都創天價，茂谷柑還打敗原產地，拿下全市評鑑第一名。

石岡金星里的果農陸文霖，20年前接下父親的桃子園，當時他是門外漢，什麼都不曉得，但四周叔伯兄弟都是「宅」在果園種上一代留下來的老欉，同社區的林明珠夫妻與家族，也是固守金星里「老欉社區」的一員，當地產銷班成員幾乎都細心照料40年老欉。

這群「老欉社區」的農民，把鶯歌六月慢桃、四周柿都當作心肝寶貝，用高價的微生物肥料顧好土壤，今年雨水多，林明珠說，全家人出動已割了六次草，仍堅持不用除草劑、不用化肥，老欉越來越勇健，沒想到足以對抗不按節氣的極端氣候。

林明珠說，他們所在的老欉社區都是家族親戚，種的都是上一代就種下的「古早味」水果，不少人在網路尋找記憶中的桃子滋味，物以稀為貴，她家的鶯歌桃上個月在台北果菜市場拍出每公斤200元，創下鶯歌桃從未有的天價。而他們所種的茂谷柑還打敗原產地，拿下全市評鑑第一名。