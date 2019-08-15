王瓊玲說小民故事 動人處「可治乾眼症」

2019-08-15 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



國立台灣圖書館邀請作家、教授王瓊玲擔任首位駐館作家，她筆下都是台灣市井小民的故事。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

國立台灣圖書館今年慶105歲，找來作家、教授王瓊玲擔任首位駐館作家；台圖館長鄭來長笑說，看她的著作、聽她講故事「可以治療乾眼症」，王瓊玲普遍寫台灣市井小民，將其偉大情操寫得很動人，希望駐館讓讀者更貼近創作歷程。

王瓊玲是中正大學中文系教授，迄今已有百餘篇重要論文，教學研究之餘，10年前開始以親眼所見、親自所訪的真人真事改編創作，小說著有「美人尖」、「駝背漢與花姑娘」、「一夜新娘」及「待宵花」，並著有散文集。

王瓊玲筆下人物都是台灣小人物，鄭來長舉例，像是「美人尖」是嘉義梅山的真人真事，女人的美人尖在某村是吉兆，卻嫁到認為不詳的另一個村落，從此人生巨變；另外「待宵花」則寫823戰爭下的小人物，每次聽王瓊玲演講，台上台下常哭成一團。

作家、教授王瓊玲慷慨捐出從大學時代開始的個人藏書和創作作品600餘冊，目前收錄在圖書館台灣學研究中心。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

王瓊玲說，「不是要挖一個人的隱私，而是要把人性最幽微之處寫出來」，她以做研究精神花長時間採訪，如待宵花中的阿祿叔，她每周3小時採訪，採訪半年。王瓊玲以前曾透露，要將這些令人難以置信的故事寫出來，常常寫到趴在電腦前痛哭，仍勉勵自己要寫下讓更多人知道。

開始寫作後，王瓊玲也創作崑劇、歌仔戲、話劇、京劇、客家大戲及廣播劇，她的小說也都全數改編成戲劇模式，甚至有日商來接洽要拍成電影。

王瓊玲也捐出個人藏書和她創作的圖書影片等600餘冊，目前收錄在圖書館台灣學研究中心，後續將再捐2000冊。