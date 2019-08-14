存放配樂大師典藏 九份將重啟展演空間

2019-08-14 19:23 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



台灣配樂大師史擷詠手稿與作品磁帶，計劃將九份故事樓二樓整理出展演空間，讓音樂團體能有個展演的場域。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 「魔法阿嬤」、「滾滾紅塵」等經典電影動畫的台灣配樂大師史擷詠，生前留下許多手稿與作品磁帶，在學生林逸雁保留在瑞芳的九份故事樓，林逸雁與師母曾月珍計劃將故事樓二樓整理出展演空間，讓音樂團體能有個展演的場域，將音樂文化帶入九份的觀光。

生前曾榮獲三座金馬獎最佳電影音樂獎的史擷詠老師，擅長編曲配樂，吸引大學時期的林逸雁拜師學習，然而大師英年早逝，許多遺作交由妻子曾月珍與學生林逸雁保管，走入故事樓的秘室，可見到資料夾檔案中的大師手稿，以及珍藏的金馬獎盃，空間充滿感慨點滴。

林逸雁表示，身為弦情逸致樂團的團長，經常要安排樂團的表演與食宿，從經營十年的弦情逸致會館，因為建築簽約到期，三年前來到九份故事樓，重新打造九份藝文的展演空間是她的理想，但目前仍需靠著師母經營三樓的民宿來支持二樓空間的使用，將來也希望開放一半空間作為咖啡廳，讓前來欣賞藝文的民眾，能有更愜意悠閒的服務。

九份故事樓老闆曾月珍表示，除了愛惜史擷詠老師的音樂遺作，林逸雁也在東北角偏鄉學校教音樂課，雖然已六旬上下的年紀，仍懷抱著培育「滿山音樂人」的夢想，將來這個展演空間，也可以作為她學生們表演及練習的舞台，建立孩子們對表演的信心，讓許多音樂種子慢慢萌芽茁壯。