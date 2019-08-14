親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

存放配樂大師典藏 九份將重啟展演空間

2019-08-14 19:23觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導

台灣配樂大師史擷詠手稿與作品磁帶，計劃將九份故事樓二樓整理出展演空間，讓音樂團體...
台灣配樂大師史擷詠手稿與作品磁帶，計劃將九份故事樓二樓整理出展演空間，讓音樂團體能有個展演的場域。 圖／觀天下有線電視提供
分享
「魔法阿嬤」、「滾滾紅塵」等經典電影動畫的台灣配樂大師史擷詠，生前留下許多手稿與作品磁帶，在學生林逸雁保留在瑞芳九份故事樓，林逸雁與師母曾月珍計劃將故事樓二樓整理出展演空間，讓音樂團體能有個展演的場域，將音樂文化帶入九份的觀光。

生前曾榮獲三座金馬獎最佳電影音樂獎的史擷詠老師，擅長編曲配樂，吸引大學時期的林逸雁拜師學習，然而大師英年早逝，許多遺作交由妻子曾月珍與學生林逸雁保管，走入故事樓的秘室，可見到資料夾檔案中的大師手稿，以及珍藏的金馬獎盃，空間充滿感慨點滴。

林逸雁表示，身為弦情逸致樂團的團長，經常要安排樂團的表演與食宿，從經營十年的弦情逸致會館，因為建築簽約到期，三年前來到九份故事樓，重新打造九份藝文的展演空間是她的理想，但目前仍需靠著師母經營三樓的民宿來支持二樓空間的使用，將來也希望開放一半空間作為咖啡廳，讓前來欣賞藝文的民眾，能有更愜意悠閒的服務。

九份故事樓老闆曾月珍表示，除了愛惜史擷詠老師的音樂遺作，林逸雁也在東北角偏鄉學校教音樂課，雖然已六旬上下的年紀，仍懷抱著培育「滿山音樂人」的夢想，將來這個展演空間，也可以作為她學生們表演及練習的舞台，建立孩子們對表演的信心，讓許多音樂種子慢慢萌芽茁壯。

九份樂團瑞芳

相關新聞

新北菁英盃角力賽登場 百位選手較「勁」

2019-08-14 19:23

汐止人文美景入畫 水返腳之美公所展出

2019-08-14 19:23

空中菜園環保又豐富 瑞芳共餐歡喜又健康

2019-08-14 19:23

汐止福德一路電線桿多 找變電箱地點要下地

2019-08-14 19:23

邀5星縣長黃健庭分享治理台東 侯友宜：用錢也買不到

2019-08-14 16:41

海祭首創 10組DJ海灘辦「貢襄盛舉電音趴」

2019-08-14 16:32

新北水保服務團 在家就能預約諮詢服務

2019-08-14 16:23

因應陸客禁自由行 南市府推「想一來再來的台南」

2019-08-14 15:03

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24

北市宣導酒後不開車 藍綠議員幫警拍攝微電影

2019-08-14 11:36

10月新北抓寶可夢？ 市府：積極爭取中

2019-08-14 00:20

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

推廣金山地瓜 學子創意烘焙競賽現巧思

2019-08-13 23:14

饒河夜市周遭 機車罰單冠全市

2019-08-13 22:54

樹林萬坪公園 巨型棒棒糖供應免費回收水

2019-08-13 22:40

世界女童軍總會亞太區會議 首度在台舉辦

2019-08-13 22:37

新北電動車位 9月起充電免費 連續停放隔日將收費

2019-08-13 22:34

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

解決五股垃圾山棄置亂象 新北輔導業者合法化

2019-08-13 22:25

坐路邊等公車危險 三芝會勘遷站五十公尺

2019-08-13 20:19

三重五華公園二重奏裝置藝術 成熱門打卡景點

2019-08-13 20:18

淡水中元祭聯合普渡 區長祭拜場面盛大

2019-08-13 20:18

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

冠軍甜點師教學 汐止伯爵咖啡班學功夫

2019-08-13 20:15

自立少年努力烤雞蛋糕 領到人生第一筆獎金掉淚

2019-08-13 17:23

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

改善五股垃圾山 新北城鄉局推試辦計畫說明會今開跑

2019-08-13 16:41

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

黑膠迷看過來！新北市圖書館竟可聽到絕版黑膠饗宴

2019-08-13 15:25

新北市電動汽機車格 9月1日起停車將收費

2019-08-13 14:59
看更多

熱門文章

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

今年國慶煙火超過30分鐘 音樂與煙火齊美

2019-08-14 17:40

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

北投「阿信的告白巷」 里長募款畫導覽彩繪

2019-08-13 22:51

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

蔡總統色彩屋朝聖讚好美 飛天掃帚拍照卡卡的沒跳

2019-08-14 19:01

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26

平鎮鐵騎歷史走讀 沿老街溪賞田園水岸

2019-08-13 23:52

農路破損居民不便 台東縣府斥資百萬修路

2019-08-14 15:05

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

高雄搭公車 手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 23:35

花蓮田間設捕鳥網 未申請恐開罰

2019-08-14 15:03

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top