邀5星縣長黃健庭分享治理台東 侯友宜：用錢也買不到

2019-08-14 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



台東縣前縣長黃健庭受邀來新北市府專題演講，分享任內如何治理台東，新北市長侯友宜致贈鶯歌陶瓷碗，黃健庭則回贈自己出的書《台東不一樣》，兩人台上台下互動熱絡。侯友宜致詞表示，這場演講目的是讓各區能學習並成為新北市榮耀，「這用錢也買不到，不用出國學城市經營，台東就是很好的典範。」

黃健庭任台東縣長連續5年拿下5星縣長寶座，今受邀開講「建立一流團隊，打造一流城市」，演講開始前，侯友宜上台表示，台東在黃健庭的治理下變得不一樣，用心追求所有鄉親幸福的日子，創造不一樣的台東，「這是一場用錢也買不到的演講，學習別人的模式跟典範，不見得要到國外去看，台東就有非常好的典範可以學習。」

侯友宜還提到，演講前兩人私下聊天，他開玩笑說黃卸任後「無官一身輕」，但黃卻是卸任後反而當起台東的義工，願意為台東付出，不一定要做什麼職位，這讓他感動又尊敬。