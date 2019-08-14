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海祭首創 10組DJ海灘辦「貢襄盛舉電音趴」

2019-08-14 16:32聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市貢寮海洋音樂祭將在8月30日登場，將有為期3天的盛事，新北觀旅局今公布入圍「海洋獨立音樂大賞」的前10強，另外今年也邀請10組知名DJ企畫「貢襄盛舉電音趴」給予樂迷嶄新的饗宴，讓海洋音樂祭增添不同的音樂元素。

新北觀旅局長張其強說，海洋音樂祭今年邁入第19年，相信不管從台北縣到新北市，不管誰當縣長、誰當市長，海洋音樂祭的精神「獨立、原創」永遠不變，也是最有特色的音樂大賞。

張其強表示，新北願意當一個搭舞台的人，讓個音樂人舞台上盡情的表演，而今年海洋獨立音樂大賞從146組，歷經初賽、複賽，終於選出10組樂團進入決賽，月底將再度相互較勁，選出獲得最高榮耀的海洋旗。

觀旅局指出，今年首創的貢襄盛舉電音趴，將在8月31日於海祭的「自由台」演出，由國內知名電音DJ製作人大衛領軍，包含顏值超高的DJ Michelle C & Veronica、DJ Fion、DJ Jimi、DJ Soniya等多位DJ將登台演出。

Michelle C說，人生第一次參加海洋音樂祭，非常期待DJ樂團融入海祭，讓樂迷有更多選擇，一定會有很多人來朝聖，且透過海祭讓不同曲風的音樂相互交流。

觀旅局說，海洋獨立音樂大賞最後10強分別是Amuse遊樂、Ka-Silaw鹹豬肉樂團、Overtone、老破麻Old Slut Distortion、行草樂團、青原、桑吉爾夫、問題總部、尋找尼歐Finding Neo、煙雨飄渺Rain of Sorrow。

新北市貢寮海洋音樂祭將在8月30日登場，今年首創「貢襄盛舉電音趴」，邀請顏值超高...
新北市貢寮海洋音樂祭將在8月30日登場，今年首創「貢襄盛舉電音趴」，邀請顏值超高的DJ Michelle C 等人演出。記者王敏旭／攝影
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新北市貢寮海洋音樂祭將在8月30日登場，今年首創「貢襄盛舉電音趴」，邀請10組知...
新北市貢寮海洋音樂祭將在8月30日登場，今年首創「貢襄盛舉電音趴」，邀請10組知名DJ企劃「貢襄盛舉電音趴」。記者王敏旭／攝影
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海洋音樂祭樂團

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