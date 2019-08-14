新北水保服務團 在家就能預約諮詢服務

2019-08-14 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市全區有18萬多公頃的土地屬於法定山坡地範圍，佔整個新北市面積的88%，為輔導民眾了解山坡地水土保持申請程序及所需檢附相關書圖文件等，新北市政府農業局邀集水土保持相關專業技師組成「新北市水土保持服務團」，除每週一、四上午在農業局提供民眾免費諮詢水土保持問題外，為顧及較遠地區居民前往市府過於費時，也提供「網路預約單」便民服務，讓民眾在家也能線上預約水土保持服務。

農業局表示，新北市土城區陳先生有一塊農地位於山坡地上，長期有水土流失問題導致影響菜園的收成，因對山坡地相關法令一竅不通，於今年年初前往農業局諮詢水土保持服務團，經服務團技師當面輔導後，農業局獲知陳先生需協助勘察水土保持，立即會同水土保持服務團技師及陳先生一同至現場勘查。

在會勘時，水保技師詳細指導陳先生，如何施作水土保持設施避免水土流失，經過數週施工期程後，陳先生已完成一道約1.2公尺高的砌石擋土牆，陳先生表示，感謝農業局及水保服務團的協助，用簡單且免費的申請程序，解決長久以來自己菜園水土流失的問題。