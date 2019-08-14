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影／當年原住民族正名運動 族人唱歌：請總統出來喝酒

2019-08-14 15:48聯合報 記者江國豪╱即時報導

原住民族正名至今年滿25周年，原住民族委員會「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，從台北轉移至屏東，即日起在原住民文化發展中心展出。而今日記者會場上不少當年在街頭抗爭的部落族人齊聚一堂，一同重溫當年原運的點滴歷程。

「進攻，進攻，進攻總統府，把總統請出來，把總統請出來，喝酒。」監察院副院長孫大川致詞時，唱出當年在街頭抗議的歌曲，表示當年千名族人匯集總統府前抗議，讓警方很緊張，但族人邊抗議邊唱歌整個很快樂相當溫和。甚至歌曲還有進階版，「反攻，反攻，反攻大陸去，把大陸收回來，把大陸收回來，變成保留地，還給原住民，阿們。」現場曾參與原運族人，聽到旋律都跟邊笑邊唱。

而前總統李登輝1994年在屏東舉辦的「原住民文化會議」，首次以國家元首的身分使用「原住民」稱呼，回應原運團體長期主張訴求，因此特展原住民族文化發展中心別具意義。展覽中，將原住民正名運動歷史脈絡清楚呈現，甚至展示抗爭標語與布條，每段故事都勾起現場族人，在抗爭的淚水。

原民會主委夷將・拔路兒當年正是原運總指揮，還因變更遊行路線，將族人帶往總統府前抗議，而違反集會遊行法遭判刑一年，入獄關了8個月。他表示之所以會辦25周年特展，主要是因為現在部落30歲以下的族人，都知道生來就是「原住民」，卻不知道這個名稱，是從日治時期的「高砂族」，或者漢人口中的「番」，以及「平地山胞」、「山地山胞」等帶有歧視意涵的詞彙，經過族人長期抗爭努力才有所扭轉，光是從山胞改為原住民就花了10年時間，一切成果皆是得來不易。

原住民族正名至今年滿25周年，原住民族委員會「還原正名：台灣原住民族正名25周年...
原住民族正名至今年滿25周年，原住民族委員會「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，從台北轉移至屏東，即日起在原住民文化發展中心展出。記者江國豪／攝影
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原住民族正名至今年滿25周年，原住民族委員會「還原正名：台灣原住民族正名25周年...
原住民族正名至今年滿25周年，原住民族委員會「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，從台北轉移至屏東，即日起在原住民文化發展中心展出。記者江國豪／攝影
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原住民總統府孫大川

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