因應陸客禁自由行 南市府推「想一來再來的台南」

2019-08-14 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



針對近期火熱的陸客赴台自由行暫停申請的議題，市長黃偉哲表示，市府規劃推出｢想一來再來的台南｣方案，擬透過「結合秋冬國旅補助引客」、「推新玩法擴大國旅市場」、「多面向開拓國際客源」等三個策略方向，預估可增加8萬的住宿目標人次，除了努力將恐短少的陸客自由行缺口補回來，並以逆勢成長為努力目標。

台南古蹟與小吃美食聞名全臺，一直是國旅市場重要旅遊目的地，國際旅客近年也逐步成長，因此以「想一來再來的台南」主題，整合推出新玩法及遊程讓台南永遠有新意。此外，也將針對泰國、越南等新南向潛力市場，以及近期可能外溢的日韓旅客積極行銷攬客，並結合中央推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵四大方案」，與下半年臺南各大型活動與觀光業者一起廣邀國人團遊或自由行玩台南。

黃偉哲指出，中國對旅客來台的限制將越來越嚴峻，觀旅局應定期彙整各局處的活動，並納入吸引國內外旅客的策略，在觀光推廣上不能單打獨鬥，必須先做好水平整合，將觀光資源運用的效益極大化;例如各局處一起爭取大型活動、賽事、年會、教育訓練等在台南舉辦，更歡迎市民人人以臺南觀光大使自居，相信「一人揪一客，臺南觀光一定熱」。

觀光旅遊局指出，近年陸客於台南住宿人次僅佔總體住宿3％(約10萬人次)，推估8-12月原陸客住宿應有43,191人次，雖然影響的比例相較其他縣市低，但自由行旅客近年有成長趨勢，對於地方觀光產業仍將有其影響。