親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

因應陸客禁自由行 南市府推「想一來再來的台南」

2019-08-14 15:03聯合報 記者陳俞安╱即時報導

針對近期火熱的陸客赴台自由行暫停申請的議題，市長黃偉哲表示，市府規劃推出｢想一來再來的台南｣方案，擬透過「結合秋冬國旅補助引客」、「推新玩法擴大國旅市場」、「多面向開拓國際客源」等三個策略方向，預估可增加8萬的住宿目標人次，除了努力將恐短少的陸客自由行缺口補回來，並以逆勢成長為努力目標。

台南古蹟與小吃美食聞名全臺，一直是國旅市場重要旅遊目的地，國際旅客近年也逐步成長，因此以「想一來再來的台南」主題，整合推出新玩法及遊程讓台南永遠有新意。此外，也將針對泰國、越南等新南向潛力市場，以及近期可能外溢的日韓旅客積極行銷攬客，並結合中央推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵四大方案」，與下半年臺南各大型活動與觀光業者一起廣邀國人團遊或自由行玩台南。

黃偉哲指出，中國對旅客來台的限制將越來越嚴峻，觀旅局應定期彙整各局處的活動，並納入吸引國內外旅客的策略，在觀光推廣上不能單打獨鬥，必須先做好水平整合，將觀光資源運用的效益極大化;例如各局處一起爭取大型活動、賽事、年會、教育訓練等在台南舉辦，更歡迎市民人人以臺南觀光大使自居，相信「一人揪一客，臺南觀光一定熱」。

觀光旅遊局指出，近年陸客於台南住宿人次僅佔總體住宿3％(約10萬人次)，推估8-12月原陸客住宿應有43,191人次，雖然影響的比例相較其他縣市低，但自由行旅客近年有成長趨勢，對於地方觀光產業仍將有其影響。

觀光旅遊局表示，持續透過各旅遊專書以及旅遊節目拍攝提高臺南國際能見度外，目前也持續推動「在海外，遇見臺南」成立海外送客據點、於韓國機場手推車刊登臺南城市行銷廣告、與全國主要送客旅行社合作設計新國際遊程與獎勵、舉辦國際部落客觀光遊程影片比賽、爭取明年臺越交流會議在臺南、闢駛臺南-小港機場快線、臺南大阪航線促銷活動，便利國際自由行遊客到訪臺南等行銷推廣工作，要讓臺南的海外行銷熱度持續加溫。

台南市政府除推出新穎玩法外，也將持續推廣至海外，替台南廣告製造更多能見度。圖/台...
台南市政府除推出新穎玩法外，也將持續推廣至海外，替台南廣告製造更多能見度。圖/台南市政府提供
分享

臺南自由行

相關新聞

劉奕霆、柯昱安辭發言職 北市發言人由周台竹擔任

2019-08-14 12:46

影／當年原住民族正名運動 族人唱歌：請總統出來喝酒

2019-08-14 15:48

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24

北市宣導酒後不開車 藍綠議員幫警拍攝微電影

2019-08-14 11:36

10月新北抓寶可夢？ 市府：積極爭取中

2019-08-14 00:20

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

推廣金山地瓜 學子創意烘焙競賽現巧思

2019-08-13 23:14

饒河夜市周遭 機車罰單冠全市

2019-08-13 22:54

樹林萬坪公園 巨型棒棒糖供應免費回收水

2019-08-13 22:40

世界女童軍總會亞太區會議 首度在台舉辦

2019-08-13 22:37

新北電動車位 9月起充電免費 連續停放隔日將收費

2019-08-13 22:34

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

解決五股垃圾山棄置亂象 新北輔導業者合法化

2019-08-13 22:25

坐路邊等公車危險 三芝會勘遷站五十公尺

2019-08-13 20:19

三重五華公園二重奏裝置藝術 成熱門打卡景點

2019-08-13 20:18

淡水中元祭聯合普渡 區長祭拜場面盛大

2019-08-13 20:18

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

冠軍甜點師教學 汐止伯爵咖啡班學功夫

2019-08-13 20:15

自立少年努力烤雞蛋糕 領到人生第一筆獎金掉淚

2019-08-13 17:23

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

改善五股垃圾山 新北城鄉局推試辦計畫說明會今開跑

2019-08-13 16:41

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

黑膠迷看過來！新北市圖書館竟可聽到絕版黑膠饗宴

2019-08-13 15:25

新北市電動汽機車格 9月1日起停車將收費

2019-08-13 14:59

變身型男主廚 料理「侯」塞雷

2019-08-13 14:24

萬金彩田米秋收 農業局邀民眾認購有機米支持小農

2019-08-13 11:34
看更多

熱門文章

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

劉奕霆、柯昱安辭發言職 北市發言人由周台竹擔任

2019-08-14 12:46

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

影／台灣首場爺孫合舞的青春熱舞 17日將在北港鎮登場

2019-08-13 18:25

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

北投「阿信的告白巷」 里長募款畫導覽彩繪

2019-08-13 22:51

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top