劉奕霆、柯昱安辭發言職 北市發言人由周台竹擔任

2019-08-14 12:46 中央社 台北14日電



前駐荷蘭代表周台竹。圖／報系資料照片 分享 facebook

台北市政府副發言人柯昱安今天說，12日已辭去副發言人一職，此後專注經營市長柯文哲社群媒體；發言人劉奕霆也將卸下職責，專注觀傳局業務，發言人將由前駐荷代表周台竹擔任。

柯昱安上午告訴中央社記者，擔任副發言人後，必須負責80%的新聞輿情回應，還要上政論節目、經營社群媒體，導致分身乏術，無法所有事情都兼顧，12日就向市府高層提出辭去副發言人一職想法。

他說，將「回歸本業」，仍在媒體事務組工作，負責專營柯文哲的社群媒體，包括臉書、IG、LINE@、YouTube、推特等。