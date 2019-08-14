剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今在市政會議指出，距離卸任還有3年半任期，要讓健康照顧醫療體系整合科技、大數據應用，不再因距離限制無法接受照顧，除了樹林衛生所外，未來還要在淡水、林口、鶯歌、五股、深坑、汐止等都要完成智能照顧。

侯友宜說，8年前到新北任副市長時，老年人口約34萬人，如今已上升到56萬人，依新北市為例每14分鐘就增加1位65歲以上的長者，且65歲長者平均有3種以上慢性病，必須打造智能照顧。

新北衛生局長陳潤秋說，新北以人為本推動智能照顧，從雲端、大數據推動智能衛生所，並進入社區住家給予服務，今年會在2偏鄉衛生所試辦遠距離照顧。

新北消防局黃德清說，消防局建置一套智慧雲端動態的救護系統，配合衛生局推動遠距醫療，目前在貢寮跟烏來地區進行救護，透過系統把病患傷病情況、身體資訊或是心電圖等傳給衛生所，讓醫師先行診斷並強化轉診機制。

侯友宜說，智能城市對長者照顧要不斷數位化、資訊化，甚至用遠距化方式來改變，現在全世界面臨老化快、慢性病多、失能長3大趨勢，而新北大概有11萬失能人口，現在要讓智能科技與醫院，到社區、家戶給予協助。