北市宣導酒後不開車 藍綠議員幫警拍攝微電影

2019-08-14 11:36 中央社 台北14日電



酒駕新制今年7月上路，台北市警局交通大隊為宣導酒後不開車，找邱威傑、許淑華等4名市議員拍攝拒酒駕微電影，上傳後點閱率持續攀升。警方今天指出，持續加強市區酒駕取締。

從7月1日起，酒駕違規加重罰則，警方加強取締力道與技巧，連鬼月也不放鬆。警方提供 分享 facebook

立法院今年3月通過道路交通管理處罰條例修正案，加重對酒駕處罰，並在7月施行；台北市交通大隊表示，酒駕新制上路後，民眾酒駕或拒測的罰則提高外，累犯罰鍰採累進制，且同車乘客也會遭罰。

台北市警局為呼籲民眾酒後不開車，找國民黨、民進黨、無黨籍市議員包含陳重文、許淑華、邱威傑、徐立信拍攝微電影。

影片中提及酒駕新制罰鍰金額，像汽車酒駕初犯最高罰鍰新台幣12萬元、機車酒駕初犯最高罰9萬元、拒絕酒測罰鍰18萬元等內容外，最後也訴諸溫情訴求。

警方指出，透過議員代言，盼可增加交通安全宣導說服力，後續針對市區易酒駕違規熱點，持續加強酒測取締臨檢。

警方呼籲，酒駕新制施行後，駕駛人酒測值達0.25毫克以上，同車只要有18歲以上乘客一樣開罰，目的是希望同車乘客可規勸、制止有喝酒駕駛人開車上路義務。

警方表示，取締酒駕違規目前執法標準嚴格，酒測值超過0.15毫克就屬違規，體內酒精未代謝完全，酒測值極可能超標，提醒民眾如赴飲宴行程，應事先規劃返家方式，友人也應相互提醒，避免酒駕造成不必要傷亡。

警方指出，民眾參加聚餐時飲用多量或酒精濃度較高的酒類，隔天應避免「宿醉酒駕」，以免影響駕駛安全。微電影可上網搜尋「全民拒酒駕、平安你我他」。