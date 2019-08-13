當兵前做什麼？ 勞工與民政合作來這裡學第二專長

2019-08-13 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



入伍前不知道要幹嘛？新北勞工局與民政局合作首創「役前職能教育訓練計畫」，利用役男等待入營時間，參加各項專業課程學習一技之長，新北民政局兵役徵集科長許力友說，結束相關課程後，也能在1到2個月內順利入伍，不僅等當兵也能學習第二專長。

新北市長侯友宜今與勞工局長陳瑞嘉、民政局長柯慶忠，到新北莊敬高職挑戰快炒「糖醋里肌肉」，侯友宜在學員賴禹廷協助下，擊敗2局長獲得評審一致好評，最終獲得冠軍，侯友宜說，入伍前學習專長，對職場競爭有加分效果。

民政局長柯慶忠說，畢業旺季部隊收訓容量不足，與勞工局足握推出「役前職能教育訓練計畫」，開設電腦應用類、機械操作類及中餐烹調生活類等3大類的技術類科課程，今年也增設電繪班及室內配線訓練班，學習其他專長。

參與訓練課程的學員賴禹廷說，大學並非就讀餐飲相關科系，畢業後收到兵單時，發現有職訓相關課程，恰好一直都有在餐飲業打工，因此趁入伍前報名參加職訓，學習第二專長，未來退伍後朝向廚師工作邁進。