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自立少年努力烤雞蛋糕 領到人生第一筆獎金掉淚

2019-08-13 17:23聯合報 記者王敏旭╱即時報導

15歲的小豪（左）因個性衝、人緣不佳，但藉由烤雞蛋糕領到人生第一筆4500元時感...
15歲的小豪（左）因個性衝、人緣不佳，但藉由烤雞蛋糕領到人生第一筆4500元時感動落淚，決心考取餐飲科，立志要當廚師。圖／新北社會局提供
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新北泰山區明志路一段的新北市少年培力園，有幾位自立少年每天下午揮汗烘烤雞蛋糕，香味令人垂涎欲滴，其中15歲的小豪因個性衝、人緣不佳，但藉由烤雞蛋糕領到人生第一筆4500元時感動落淚，決心考取餐飲科，立志要當廚師。

培力園主任莊宛蒨說，受新北社會局委辦，提供社區少年多元學習和培力學習自立自強，近期也受到台北西區扶輪社贊助，購買一輛中古的胖卡，將改裝成雞蛋糕專賣車，並發展為「貓培你飛雞蛋糕」。

為了教導少年烤雞蛋糕，培力園內2社工跑到桃園拜師學藝，也向輔大夜市雞蛋糕攤商求教，但初期烤出來的雞蛋糕就像發糕，莊宛蒨最後找到認識的廚師指導，克服雞蛋糕的蛋腥味，最終烤出好吃的雞蛋糕。

來自台東阿美族的15歲小豪，由於父親開大卡車、母親在當作業員，剛到培力園時經常與他人發生衝突，但接觸烤烤雞蛋糕時，從原料調製、火候控制，小豪慢慢培養耐性烘烤雞蛋糕，最後也培養出興趣。

小豪藉由烤雞蛋糕獲得第一筆獎勵金時感動落淚，也決定要好好存錢，也順利在近年考上光啟高中餐飲科，決心朝甲級廚師證照邁進，未來要當個廚師。

另外就讀大學夜間部的21歲佳佳，面對母親罹患思覺失調、弟弟又有身障困擾，決心肩負家庭經濟，白天打3分工，不僅自負學費與生活費，也負擔弟弟醫療費用，儘管工作忙碌，但參與培力園烤雞蛋糕，卻是她最快樂的時候。

佳佳說，雞蛋糕採天然製作，她也經營粉專宣傳雞蛋糕，但現階段的經濟壓力讓她備感壓力，仍希望努力工作存錢出國旅遊，看看國外的世界。

不過培力園購買的中古胖卡經常拋錨，光拖吊和修理費就欠了修車場3萬多元，自立少年們目前努力烘烤雞蛋糕，再分期慢慢攤還，也盼更多的人能給予支持。

新北市少年培力園主任莊宛蒨（右起）開發完雞蛋糕，也教導小豪烘烤雞蛋糕。圖／新北社...
新北市少年培力園主任莊宛蒨（右起）開發完雞蛋糕，也教導小豪烘烤雞蛋糕。圖／新北社會局提供
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