冠軍甜點師教學 汐止伯爵咖啡班學功夫

2019-08-13 20:15 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，邀請到上海參加蛋糕甜點比賽拿到金牌的小老師，教導學員們做檸檬塔，學員們學功夫。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 學咖啡學出了興趣，由新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，伯爵咖啡班第二次進階，今(13)日上課，老師特地邀請到上海參加蛋糕甜點比賽拿到金牌的小老師，教導學員們做檸檬塔，雖然，工序有點多，不過，學員們很開心，希望學做創意甜點，跟家人分享。

這一天，老師退居幕後，帶來兩位得意門生，來到伯爵咖啡班教做創意甜點，老師唐芯說，這兩位小女生雖然才剛畢業，不過，他們在烘焙這一塊很厲害，其中儷潔在讀書的時候就參加上海的蛋糕比賽，拿到金牌，所以，這次帶他們來教咖啡班的學生，也歡迎有更多人來一起上課學習。

甜點小老師王儷潔說，這次教大家做的檸檬塔，是自己畢業後開店新研發的產品，第一次到社區教，學得大家都很用心，也認真抄筆記，回去做應該都會成功。

市議員周雅玲表示，這次唐芯老師特地請到上海參加蛋糕比賽拿到金牌的學生來教，兩位小女生畢業後開咖啡店，第一次進到社區教婆婆媽媽們做甜點，光是一個檸檬塔就分為四個步驟要做，雖然，有點繁複，不過，小老師細心慢慢教，而學員們眼睛看，手也不停的寫筆記，泡咖啡學做甜點再進階，學員們好學也開心。

清香的檸檬塔，外面的派皮烤好後，接著將檸檬慕絲倒進去，最後上頭用看起來像個荷包蛋一樣裝飾，這道創意甜點，學員們認真學習，回去做給家人分享。