電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市82處路外停車場共有211個電動汽車、636個電動機車停車位，不過常常有電動車久占充電專用停車位，讓有充電需求的電動車主，無法使用充電設備。新北市交通局表示，為讓公有資源共享及使用者付費原則，新北市公有停車場自9月1日起，電動車停車位調整為停車收費、充電免費。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，為了推動及鼓勵民眾使用綠能運具，自2012年起新北市內82處路外停車場，有211個電動汽車、636個電動機車停車位，提供電動車當日、當次停車及充電免費，連續停放隔日才另計停車費。

吳政諺表示，自實施電動車免費停車和充電以來，經長時間觀察，發現常有電動車久停充電專用停車位，讓真正有充電需求的電動車主無法使用充電設備，常接獲民眾抱怨，也造成停車場管理上的困擾。

吳政諺說，9月1日起公有停車場電動車停車位將調整為停車收費、充電免費，希望透過使用者付費原則，回歸停車收費機制，比照每個停車場收費標準，活化停車空間並讓充電設備，真正服務到有實際充電需求的車輛，以達到公有資源、公平共享。